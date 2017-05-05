В Самаре судят Сталина за то, что он не любит Меркушкина
5 мая 2017 22:58
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Сегодня к 13 часам первый секретарь самарского горкома КПРФ Дамир Сталин вновь был вызван в ОП-5 и в 14 в Ленинский суд. Вчера судья Болочагин решил не связываться с дурацким делом, и вернул его в полицию. Полиция ночь думала (а то и все правовое управление Белого дома), и сегодня занесла в суд протокол на Сталина по-новой, только из организаторов демонстрации переведя его в участники (20.2 ч.5), от 10 до 20 тыс, или исправительные работы до 40 часов). Юридическая же конструкция небывалого деселе в России правонарушения осталась прежней: "не согласовал с организатором содержание плаката".
Молодая судья Анна Грицык, которой досталось это дело, над которым уже начинает потихоньку похохатывать Россия, не смогла как Болочагин изящно от него отвертеться, и обреченно начала его сегодня рассматривать. Со стороны полиции- капитан Залогин Д.С., автор нового "дурацкого" протокола, которого "команда губернатора" бросила в бой вместо составлявшего вчерашний "дурацкий" протокол майора Пожарова.
Если опустить детали (формально дело не в Меркушкине, а в любом "несогласованном с организаторами и "целями мероприятия" плакате), правонарушение, которое в ОП-5 сегодня пытаются придумать, заставив судью Грицык под ним подписаться, звучит так:
если вы пришли на публичное мероприятие, и развернули там плакат (или выступили) не по теме, заявленной организатором- вы совершили административное правонарушение, вам штраф от 10 до 20 тыс.руб, или даже исправительные работы на срок до 40 часов.
Понимаешь, Карл?! 40 часов!. Конституция с ее свободами слова, мнений, информации, законы о праве участников митингов, шествий, демонстраций использовать при проведении публичного мероприятия "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации, не запрещенные законодательством Российской Федерации"- ничто.
Пришел на собрание, посвященное празднованию Нового года, с плакатом "Хочу лето!"- штраф 10 тыс.
Явился на праздничный парад в честь 8 марта с плакатом "Берегите мужчин"- штраф 20 тыс.
Посмел на митинге в честь дня народного единства поднять плакат "Нет росту тарифов ЖКХ!"- исправительные работы.
Ну почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему я не Марк Твен?
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