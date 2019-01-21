В Самаре создадут межведомственную комиссию по установке причин технологических нарушений на теплосетях

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В понедельник, 21 января, в горадминистрации под председательствомсостоялось еженедельное совещание, в рамках которого обсудили вопрос, связанный с технологическими нарушения на тепловых сетях города.Руководитель Департамента городского хозяйства и экологиирассказал, что с начала года в Самаре наблюдается рост повреждений на тепловых сетях: так в период с 30 декабря до 20 января в Самаре произошло десять повреждений на магистральных тепловых сетях, в результате чего без теплоснабжения остался 1761 многоквартирный дом. К примеру, 17 января произошло повреждение теплотрассы диаметром 800 мм по улице Гастелло. При устранении этого нарушения сотрудники «Предприятия тепловых сетей» допустили грубые ошибки, которые привели к дополнительным повреждениям, в следствии чего еще 8 жилых домов остались без отопления.Для того, чтобы понять причины, по которым произошла ситуация, и обсудить шаги для предотвращения подобных эксцессов в будущем, на совещание был приглашен главный инженер ОАО «ПТС»«Сложности при устранении порыва возникли из-за неисправности запорной арматуры, находящейся вне зоны ответственности «ПТС». К сожалению, это было выявлено не сразу, после выявления мы это устранили», - рассказал он.Также представители компании отметили, что количество порывов увеличивается из-за износа тепловых сетей, в частности на бесхозных коммуникациях, обслуживанием которых долгое время никто не занимался.По словам первого заместителя Главы города, многих порывов удастся избежать, если отказаться от смены температурного режима в сетях: сейчас при повышении температуры воздуха тепловики снижают температуру в магистральных сетях, а при понижении – увеличивают:«Если на улице 0 градусов - сети ставят на 75 градусов тепла, если -20, то поднимают до 100. Трубы не выдерживают таких перепадов, даже при плавном изменении температуры, из-за этого происходят порывы. Вы, как технический руководитель, точно это понимаете», - обратился Владимир Василенко к Максиму Батурину.На совещании было принято решение создать межведомственную комиссию, которая подробно изучит каждый отдельный случай выхода из строя теплосетей.«Вы неоднократно говорили о том, что устраняете повреждения в самые кратчайшие сроки. Однако у нас есть примеры, когда аварийные бригады не выезжают даже после нескольких обращений горожан. Кроме того, подготовка технического персонала действительно вызывает очень серьезные вопросы, и в рамках межведомственной комиссии мы эти вопросы обязательно рассмотрим», - обратилась Елена Лапушкина к Максиму Батурину.Также Глава города поручила составить график проведения работ по благоустройству тех территорий, на которых проводились ремонтные работы на сетях, и предоставить его в Администрацию. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросу перерасчета платы за коммунальные услуги для жителей, которые остались без тепла из-за повреждений на сетях.«В рамках 354-го постановления по запросам управляющих компаний мы в полном объеме произведем перерасчет. Заявку можно оставить на нашем сайте, либо в отделениях по месту жительства. Чем скорее к нам поступить информация, тем скорее мы ее отработаем», - сказал заместитель директора «Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», передает пресс-служба горадминистрации.