Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 21 января, 19:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/01:
USD 66.33
-0.11
EUR 75.58
-0.05
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре создадут межведомственную комиссию по установке причин технологических нарушений на теплосетях

21 января 2019 16:53
95
Количество порывов увеличивается из-за износа тепловых сетей, в частности на бесхозных коммуникациях, обслуживанием которых долгое время никто не занимался.
В понедельник, 21 января, в горадминистрации под председательством Елены Лапушкиной состоялось еженедельное совещание, в рамках которого обсудили вопрос, связанный с технологическими нарушения на тепловых сетях города.

Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин рассказал, что с начала года в Самаре наблюдается рост повреждений на тепловых сетях: так в период с 30 декабря до 20 января в Самаре произошло десять повреждений на магистральных тепловых сетях, в результате чего без теплоснабжения остался 1761 многоквартирный дом. К примеру, 17 января произошло повреждение теплотрассы диаметром 800 мм по улице Гастелло. При устранении этого нарушения сотрудники «Предприятия тепловых сетей» допустили грубые ошибки, которые привели к дополнительным повреждениям, в следствии чего еще 8 жилых домов остались без отопления.

Для того, чтобы понять причины, по которым произошла ситуация, и обсудить шаги для предотвращения подобных эксцессов в будущем, на совещание был приглашен главный инженер ОАО «ПТС» Максим Батурин.

«Сложности при устранении порыва возникли из-за неисправности запорной арматуры, находящейся вне зоны ответственности «ПТС». К сожалению, это было выявлено не сразу, после выявления мы это устранили», - рассказал он.

Также представители компании отметили, что количество порывов увеличивается из-за износа тепловых сетей, в частности на бесхозных коммуникациях, обслуживанием которых долгое время никто не занимался.

По словам первого заместителя Главы города Владимира Василенко, многих порывов удастся избежать, если отказаться от смены температурного режима в сетях: сейчас при повышении температуры воздуха тепловики снижают температуру в магистральных сетях, а при понижении – увеличивают:

«Если на улице 0 градусов - сети ставят на 75 градусов тепла, если -20, то поднимают до 100. Трубы не выдерживают таких перепадов, даже при плавном изменении температуры, из-за этого происходят порывы. Вы, как технический руководитель, точно это понимаете», - обратился Владимир Василенко к Максиму Батурину.

На совещании было принято решение создать межведомственную комиссию, которая подробно изучит каждый отдельный случай выхода из строя теплосетей.

«Вы неоднократно говорили о том, что устраняете повреждения в самые кратчайшие сроки. Однако у нас есть примеры, когда аварийные бригады не выезжают даже после нескольких обращений горожан. Кроме того, подготовка технического персонала действительно вызывает очень серьезные вопросы, и в рамках межведомственной комиссии мы эти вопросы обязательно рассмотрим», - обратилась Елена Лапушкина к Максиму Батурину.

Также Глава города поручила составить график проведения работ по благоустройству тех территорий, на которых проводились ремонтные работы на сетях, и предоставить его в Администрацию. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросу перерасчета платы за коммунальные услуги для жителей, которые остались без тепла из-за повреждений на сетях.

«В рамках 354-го постановления по запросам управляющих компаний мы в полном объеме произведем перерасчет. Заявку можно оставить на нашем сайте, либо в отделениях по месту жительства. Чем скорее к нам поступить информация, тем скорее мы ее отработаем», - сказал заместитель директора «Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евгений Голубин, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
21 января 2019  17:56
Конкретных планов решения проблемы островов Курильской гряды еще нет, говорить об обмене территорий на мирный договор сейчас рано, заявил Дмитрий Песков.
Кремль прокомментировал идею отдать Японии два курильских острова
Конкретных планов решения проблемы островов Курильской гряды еще нет, говорить об обмене территорий на мирный договор сейчас рано, заявил Дмитрий Песков.  Политика региона
75
21 января 2019  17:04
Ограничения введены и против заместителя Игоря Костюкова, а также в отношении сотрудников, которые, по версии Евросоюза, причастны к отравлению Скрипалей в Солсбери.
Европейский союз ввел санкции против главы ГРУ
Ограничения введены и против заместителя Игоря Костюкова, а также в отношении сотрудников, которые, по версии Евросоюза, причастны к отравлению Скрипалей в... Политика региона
80
21 января 2019  16:53
Количество порывов увеличивается из-за износа тепловых сетей, в частности на бесхозных коммуникациях, обслуживанием которых долгое время никто не занимался.
В Самаре создадут межведомственную комиссию по установке причин технологических нарушений на теплосетях
Количество порывов увеличивается из-за износа тепловых сетей, в частности на бесхозных коммуникациях, обслуживанием которых долгое время никто не занимался.   Политика региона
94
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1071
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
785
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
764
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
653
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
831
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1057
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
919
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1243
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
853
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1631
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1428
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1771
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2143
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2367
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3587
Весь список

Мероприятия
В Самаре на базе «Чайка» пройдет благотворительная лыжная гонка
Образовательный проект Panda Meetup вновь соберет в Самаре IT-разработчиков из России
Сегодня в Самарском театре драмы день памяти Вячеслава Гвоздкова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные