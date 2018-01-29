В Самаре состоялся семинар по обучению наблюдателей на выборах 2018 года

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Президентская кампания 2018 года станет знаковой с точки зрения общественного контроля. Напомним, в декабре 2017 года был принят федеральный закон № 374, дающий право назначать наблюдателей Общественной палате РФ и палатам регионов.До этого доступ на участки имели лишь представители партий и кандидатов. Согласно закону, записаться в наблюдатели может любой совершеннолетний гражданин, за исключением депутатов, членов избирательных комиссий, судей, прокуроров и подчиненных руководителей органов госвласти.Эксперты оценивают данную инициативу неоднозначно. "Пока это рекламная акция, — считает руководитель экспертно-консультативной группы при ЦИК РФ Андрей Бузин. — Возродить общественное наблюдение можно только, если назначать в наблюдатели всех желающих. Такая практика успешно существует в Европе, когда любой человек, проходящий мимо избирательного участка, может зайти, посмотреть, как идет подсчет голосов".О добровольности общественного наблюдения говорит и советник врио губернатора области Ирина Скупова. "Очень важно, чтобы предприятия, организации и вузы не заставляли своих сотрудников насильно идти на участки. Не должно быть никаких квот, разнарядок и обязаловки — это убивает всю идею общественного наблюдения", — считает эксперт.По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, общественное наблюдение нужно поддерживать и развивать. "Не исключаю, что среди наблюдателей могут быть люди неподготовленные или неопытные. Но то, что этот механизм есть — очень хорошо, — говорит Брод. — Уже сейчас я вижу в регионе неравнодушных людей, которые хотят, чтобы выборы прошли без административного ресурса и привели к обновлению власти, экономики и социальных программ".В Самарской области идея общественного наблюдения быстро приобрела популярность. Заявки на участие в выборах подали более 3200 человек. Уже в январе начались семинары для координаторов (их 75 человек), а затем они пройдут в муниципалитетах области для всех наблюдателей.Состав будущих участников получился разнообразным. Студенты, члены различных НКО и рядовые горожане — их объединяет гражданская позиция и желание поучаствовать в избирательном процессе."Мне захотелось убедиться, что выборы в регионе проходят честно, законно, с соблюдением всех правил", — рассказала ВН студентка юридического факультета Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Екатерина Сергеева. — На нашем курсе по специальности "Гражданское право" обучается 50 человек. Из них многие захотели стать наблюдателями".Жительница Самары Елена Большакова 8 лет проработала зампредседателя ТИК. "Я возглавляла контрольно-ревизионную комиссию и как раз рассматривала все жалобы и конфликтные ситуации. После выборов губернатора в 2012 году я решила отдохнуть и сменить сферу деятельности, при этом выборами я интересоваться не перестала. Думаю, что как наблюдатель, я смогу быть полезна своему региону", — рассказала женщина.Помощь в обучении наблюдателей оказывает областной избирком. "Наша цель — обеспечение открытости и прозрачности избирательной системы, а соответственно — законности и легитимности итогов голосования. В этом смысле значение общественного наблюдения трудно переоценить", — комментирует заместитель председателя ИКСО Алексей Солдатов.По словам представителя Общественной палаты Виктора Полянского, у наблюдателей, представляющих кандидатов и партии, интерес связан с получением должного результата. А общественным наблюдателям важно обеспечить законносьи всех избирательных действий, от момента открытия участка и до подписания итогового протокола. Для этого им придется поступиться собственными политическими взглядами и действовать строго в рамках закона.Своим опыт с будущими наблюдателями поделились федеральные эксперты. Так, Андрей Бузин рассказал о сущности избирательного права, объяснил, как организуется видеонаблюдение и облегчает ли процесс наличие QR-кодов на бюллетенях.Эксперт отметил, что в последние годы число нарушений на выборах сокращается. "С приходом нового состава ЦИК РФ ситуация улучшилась. Федеральная статистика показывает, что количество приписок, вбросов, перекладываний бюллетеней сократилось, хотя и не во всех регионах. Можно сказать, что Россия разделилась на 2 больших лагеря: там, где есть фальсификации и там, где нет".Александр Брод отметил, что самарский регион одним из первых в стране начал подготовку наблюдателей. Эксперт предложил подключить к этому процессу местных общественников и правоведов. "Вместе с самарскими правоведами мы подготовили пособие "Общественный контроль на выборах", — рассказал Брод.Он также поднял вопрос этичности поведения наблюдателей: "Бывают что наблюдатели вмешиваются в работу участковых комиссий, создают конфликтные ситуации. Это недопустимо, — считает эксперт. — Здесь действует принцип взаимной ответственности: наблюдатели вместе с сотрудниками избирательной системы отвечают за чистоту всех избирательных процедур".В целом два дня семинара прошли продуктивно. "Особенно мне понравилась деловая игра, где нас учили, как вести себя в конфликтных ситуациях. Думаю что полученных знаний мне хватит, чтобы организовать работу наблюдателей на участках", — считает участница Екатерина Сергеева.Итоги подвели и организаторы семинаров. "Я не ожидала такой мотивированности и заинтересованности. Нам даже не пришлось объяснять, в чем основная задача наблюдателей. Люди демонстрировали включенность и готовность постигать новое, — говорит Ирина Скупова. — Думаю, что среди пришедших сегодня точно есть люди, которые продолжат заниматься наблюдением профессионально. С их помощью мы организуем сплоченное сообщество наблюдателей".Запомнился семинар и федеральным экспертам. "Очень радует то, что мероприятие проводилось по инициативе администрации. Были приглашены настоящие наблюдатели. Участники получили много новой нестандартной информации, имеющей отношение не к законам и учебникам, а к непосредственной практике проведения выборов", — сказал Андрей Бузин.Фото: Антон СЕНЬКО/Волга Ньюс