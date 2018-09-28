В Самаре состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии

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Усиление работы на местах и профилактика наркомании среди детей и подростков - главные вопросы прошедшей под руководствомрегиональной антинаркотической комиссии.Ситуация улучшилась в 17 муниципалитетах региона, однако работы предстоит еще много."Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно "усилить работу с профильными негосударственными реабилитационными центрами в муниципалитетах, тем более, что такая практика доказала свою эффективность", - подчеркнул губернатор"Здоровье и жизнь каждого человека, а тем более ребенка, бесценны, - обратил внимание участников заседания глава региона. - Необходима четко налаженная системная работа с подростками и молодежью. Вести эту работу нужно адресно".Один из методов выявления склонности к потреблению наркотиков среди подростков - тестирование. Оно проходит во всех школах и учреждениях СПО региона. Вузы практически не задействованы.поручил министерству образования и науки Самарской области исправить ситуацию и наладить взаимодействие с университетами, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.