В Самаре состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии
28 сентября 2018 18:01
115
Ситуация улучшилась в 17 муниципалитетах региона, однако работы предстоит еще много.
"Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно "усилить работу с профильными негосударственными реабилитационными центрами в муниципалитетах, тем более, что такая практика доказала свою эффективность", - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.
"Здоровье и жизнь каждого человека, а тем более ребенка, бесценны, - обратил внимание участников заседания глава региона. - Необходима четко налаженная системная работа с подростками и молодежью. Вести эту работу нужно адресно".
Один из методов выявления склонности к потреблению наркотиков среди подростков - тестирование. Оно проходит во всех школах и учреждениях СПО региона. Вузы практически не задействованы.
Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области исправить ситуацию и наладить взаимодействие с университетами, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 сентября 2018 18:01
Один из методов выявления склонности к потреблению наркотиков среди подростков - тестирование. Оно проходит во всех школах и учреждениях СПО региона. Политика региона
114
28 сентября 2018 14:29
Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели. Политика региона
196
28 сентября 2018 11:59
Структуру самого правительства реорганизуют. Политика региона
242
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
254
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
199
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
253
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
639
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15570
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
683
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
901
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
896
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1182
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
842
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
892
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1917
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1358
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1508
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1468
Мероприятия