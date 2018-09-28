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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии

28 сентября 2018 18:01
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Один из методов выявления склонности к потреблению наркотиков среди подростков - тестирование. Оно проходит во всех школах и учреждениях СПО региона.
Усиление работы на местах и профилактика наркомании среди детей и подростков - главные вопросы прошедшей под руководством Дмитрия Азарова региональной антинаркотической комиссии.

Ситуация улучшилась в 17 муниципалитетах региона, однако работы предстоит еще много.

"Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно "усилить работу с профильными негосударственными реабилитационными центрами в муниципалитетах, тем более, что такая практика доказала свою эффективность", - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

"Здоровье и жизнь каждого человека, а тем более ребенка, бесценны, - обратил внимание участников заседания глава региона. - Необходима четко налаженная системная работа с подростками и молодежью. Вести эту работу нужно адресно".

Один из методов выявления склонности к потреблению наркотиков среди подростков - тестирование. Оно проходит во всех школах и учреждениях СПО региона. Вузы практически не задействованы.

Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области исправить ситуацию и наладить взаимодействие с университетами, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.


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Комментарии



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28 сентября 2018  18:01
Один из методов выявления склонности к потреблению наркотиков среди подростков - тестирование. Оно проходит во всех школах и учреждениях СПО региона.
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