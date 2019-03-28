В Самаре состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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Участие в заседании приняли представители Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», территориальных управлений федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований.Об участии Самарской области в проектах Фонда социального страхования Российской Федерации доложила и.о. управляющего ГУ «Самарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» Елена Кривошеева. Она отметила, что с начала реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности» (1 июля 2017 г.) в регионе оформлено 105 738 «больничных листов» в электронномформате.«Дважды в месяц отделением проводятся обучающие семинары, где страхователям дается вся исчерпывающая информация о работе с системой. Сотрудники Фонда отвечают на вопросы, дают практические советы, что значительно упрощает схему перехода», - сообщила Е. Кривошеева.Специалист рассказала также о таких электронных сервисах, как «Личные кабинеты страхователя и застрахованного». С их помощью можно получать информацию об имеющихся «больничных листах», рассчитать примерный размер пособия по временнойнетрудоспособности, отследить информацию о прямых выплатах и пособиях, распечатать соответствующие справки, получать данные о заявках на санаторно-курортное лечение, программах реабилитации, заявках на получение технических средств, информации о родовых сертификатах, подавать запросы в Фонд. Сервис «Социальный навигатор» информирует о социальных услугах и организациях, которыеих оказывают. Из приложения можно узнать, какие выплаты положены родителям и будущим мамам, как оформляется листок нетрудоспособности, где получить технические средства реабилитации и т.д.Также был рассмотрен вопрос об изменении порядка предоставления работодателями информации в органы службы занятости населения Самарской области. Представитель министерства труда, занятости и миграционной политики региона сообщил, что в феврале текущего года в качестве приоритетного способа предоставления необходимых сведений определен электронный - с использованием интерактивного портала министерства, который будет введен в эксплуатацию с 1 апреля 2019 года. Это решение позволит повысить доступность предоставляемых услуг для работодателя, укрепить партнерские отношения, привлечь к сотрудничеству вновь создаваемые предприятия и организации.«Электронные сервисы необходимо использовать максимально широко и полно, этого требует время. Наша общая цель – сделать взаимодействие работодателей, работников, профильных служб более удобным, комфортным и эффективным», - подчеркнул председатель областного Правительства.На заседании Комиссии также были подведены итоги выполнения Самарского областного трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений в 2018 году. Правительство Самарской области, Ассоциация «Союз работодателей Самарской области», Федерация профсоюзов Самарской области совместно проводили работу, направленную на создание условий, содействующих развитию и повышению конкурентоспособности экономики, росту производительности труда, стабильной занятости, подготовке квалифицированной рабочей силы, безопасности рабочих мест и др., передает пресс-служба облправительства.