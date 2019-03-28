Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 28 марта, 20:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/03:
USD 64.59
0.42
EUR 72.72
0.14
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

28 марта 2019 16:22
108
Был рассмотрен вопрос об изменении порядка предоставления работодателями информации в органы службы занятости населения Самарской области.
Сегодня, 28 марта, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Участие в заседании приняли представители Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», территориальных управлений федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований.

Об участии Самарской области в проектах Фонда социального страхования Российской Федерации доложила и.о. управляющего ГУ «Самарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» Елена Кривошеева. Она отметила, что с начала реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности» (1 июля 2017 г.) в регионе оформлено 105 738 «больничных листов» в электронном
формате.

 «Дважды в месяц отделением проводятся обучающие семинары, где страхователям дается вся исчерпывающая информация о работе с системой. Сотрудники Фонда отвечают на вопросы, дают практические советы, что значительно упрощает схему перехода», - сообщила Е. Кривошеева.

Специалист рассказала также о таких электронных сервисах, как «Личные кабинеты страхователя и застрахованного». С их помощью можно получать информацию об имеющихся «больничных листах», рассчитать примерный размер пособия по временной
нетрудоспособности, отследить информацию о прямых выплатах и пособиях, распечатать соответствующие справки, получать данные о заявках на санаторно-курортное лечение, программах реабилитации, заявках на получение технических средств, информации о родовых сертификатах, подавать запросы в Фонд. Сервис «Социальный навигатор» информирует о социальных услугах и организациях, которые
их оказывают. Из приложения можно узнать, какие выплаты положены родителям и будущим мамам, как оформляется листок нетрудоспособности, где получить технические средства реабилитации и т.д.

Также был рассмотрен вопрос об изменении порядка предоставления работодателями информации в органы службы занятости населения Самарской области. Представитель министерства труда, занятости и миграционной политики региона сообщил, что в феврале текущего года в качестве приоритетного способа предоставления необходимых сведений определен электронный - с использованием интерактивного портала министерства, который будет введен в эксплуатацию с 1 апреля 2019 года. Это решение позволит повысить доступность предоставляемых услуг для работодателя, укрепить партнерские отношения, привлечь к сотрудничеству вновь создаваемые предприятия и организации.

«Электронные сервисы необходимо использовать максимально широко и полно, этого требует время. Наша общая цель – сделать взаимодействие работодателей, работников, профильных служб более удобным, комфортным и эффективным», - подчеркнул председатель областного Правительства.

На заседании Комиссии также были подведены итоги выполнения Самарского областного трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений в 2018 году. Правительство Самарской области, Ассоциация «Союз работодателей Самарской области», Федерация профсоюзов Самарской области совместно проводили работу, направленную на создание условий, содействующих развитию и повышению конкурентоспособности экономики, росту производительности труда, стабильной занятости, подготовке квалифицированной рабочей силы, безопасности рабочих мест и др., передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
28 марта 2019  16:22
Был рассмотрен вопрос об изменении порядка предоставления работодателями информации в органы службы занятости населения Самарской области.
В Самаре состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Был рассмотрен вопрос об изменении порядка предоставления работодателями информации в органы службы занятости населения Самарской области.  Политика региона
107
28 марта 2019  14:50
Ежегодно в области наркоманией заболевают более тысячи человек. Растет число жителей региона, которым этот диагноз поставлен впервые в жизни (в 2017 г. – 292 человека, а в 2018 г. – 386).
В Правительстве Самарской области обсудили наркоситуацию на территории региона
Ежегодно в области наркоманией заболевают более тысячи человек. Растет число жителей региона, которым этот диагноз поставлен впервые в жизни (в 2017 г. – 292... Политика региона
138
27 марта 2019  19:49
Для всех министерств и ведомств, руководителей органов МСУ определены показатели эффективности.
В заключении Послания Дмитрий Азаров обратился к теме ответственности власти
Для всех министерств и ведомств, руководителей органов МСУ определены показатели эффективности.    Политика региона
277
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1358
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
1004
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
1006
Весь список


Видео
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
772
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4684
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
527
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
808
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
770
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1227
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
353
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
990
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1021
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1991
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2261
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1351
Весь список

Мероприятия
Конкурс-фестиваль народного песенного творчества «Поет село родное» пройдет в поселке Стройкерамика
Определились победители регионального этапа конкурса ДОКА-2019 среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков
В Самаре представят Алису в стране чудес в календаре Тима Уокера
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные