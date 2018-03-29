В Самаре состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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Сегодня, 29 марта, и.о. губернатора Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Участие в заседании приняли представители Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», территориальных управлений федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований.



Было рассмотрено несколько актуальных вопросов. В их числе – подготовка рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования.



Проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» на территории региона стартовал три года назад и тогда в нём принимали участие всего 4 профессиональных организации, а в этом учебном году их уже 35. Дуальное обучение организовано по 40 направлениям подготовки: по 33 специальностям и 7 профессиям. Сотрудничество организовано со 183 партнерами (предприятия/организации).



В 2016-2017 учебном году 1384 студента (42% от общего количества, 3282 чел.) заключили договоры с предприятиями и включились в дуальную систему подготовки кадров. За студентами закреплено 447 наставников.



С целью повышения уровня профессиональной подготовки и конкурентоспособности молодых работников отрасли авиационного и космического машиностроения на рынке труда, развития движения наставничества, привлечения молодежи с 2017 года в Самарской области проводится конкурс по определению лучшего наставника среди наставников предприятий, участвующих в реализации проекта создания в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического машиностроения.



В конкурсе приняли участие наставники предприятий: АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ООО «Завод приборных подшипников». Победителем конкурса признан представитель АО «РКЦ «Прогресс» Иван Зленко, получивший премию в размере 180 тысяч рублей.



В первом конкурсе наставников, было одно ограничение: в нём могли принять участие сотрудники только предприятий авиационно-космической отрасли. Однако уже с этого года своих представителей на конкурс смогут выдвинуть все предприятия (в том числе малые и средние), участвующие в проекте по организации дуального обучения по подготовке рабочих кадров для региона.



«Все мы прекрасно понимаем, как важно, чтобы на производство приходили хорошо подготовленные молодые специалисты. Тем более, когда дело касается высоких технологий. Конечно, если ещё во время учебы студент проходит практику на предприятии, качество его профессиональной подготовки значительно повышается. И рост числа участников проекта, как со стороны образовательных организаций, так и производственников, говорит, что он крайне актуален», - подчеркнул Александр Нефёдов.



На заседании обсудили меры, принимаемые Правительством региона, для привлечения инвесторов в монопрофильные города области.



С 2014 года в Самарской области реализуется практика предоставления инвесторам в моногородах «регионального» уровня субсидии из областного бюджета за создание новых рабочих мест. Введение данного вида поддержки было направлено на обеспечения максимально привлекательных условий для инвесторов в моногородах с численностью населения менее 100 тысяч жителей (Чапаевск, Похвистнево, Октябрьск).



Субсидии предоставляются по факту создания новых рабочих мест при реализации инвестиционного проекта, получившего статус «инвестиционный проект монопрофильного городского округа Самарской области», на основании представленных в Правительство Самарской области в установленном порядке подтверждающих документов. Размер предоставляемой субсидии на одно вновь созданное рабочее место составляет 100 тысяч рублей.



Так, АО «ПЭС/СКК», реализующее проект по строительству завода по производству автомобильных жгутов проводов в г.о. Чапаевск, получило в 2014 году – 16,3 млн. руб. за 144 созданных рабочих места, в 2015 году – 11,5 млн. руб. за 115 созданных рабочих мест, в 2017 году – 40 млн. руб. за 400 созданных рабочих мест.



По полученной информации от инвесторов, в рамках уже реализуемых инвестиционных проектов в Чапаевске в 2018 – 2020 гг. будет создано еще 210 субсидируемых рабочих мест.



Также на заседании был рассмотрен вопрос о переходе на электронный «больничный» лист.



Напомним, что с 1 июля 2017 года на территории Самарской области начался переход на выплату пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам на основании листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа.



Цель реализации проекта по внедрению электронного листка нетрудоспособности - объединить информацию по электронным листкам нетрудоспособности в единую базу, уйти от громоздкой системы хранения бланков строгой отчетности, обеспечить реализацию «прозрачной» схемы исчисления и выплаты пособий для застрахованных лиц, упростить получение информации страхователями и сэкономить бюджетные средства.



Результатами перехода на электронный «больничный» для работника являются:



- упрощение процесса выдачи листка нетрудоспособности;

- отсутствие риска потери или порчи документа;

- возможность контроля всего процесса от момента оформления листка в медицинской организации до получения соответствующего пособия;

- возможность получения сведений о «больничном» и выплаченных на их основании пособиях при использовании «Личного кабинета получателя социальных услуг».



Большим плюсом внедрения электронного «больничного» для работодателей является сокращение излишнего документооборота (уменьшение количества документов в бумажной форме). А также сведутся к нулю случаи страхового мошенничества и хождение фиктивных «больничных».



Количество выданных ЭЛН прогрессивно увеличивается – если за 6 месяцев 2017 года медицинскими организациями было выдано менее 1000 ЭЛН, то в течение двух месяцев 2018 года выданы более 1000 листков нетрудоспособности в форме электронного документа.



В перспективе листок нетрудоспособности в форме электронного документа поможет сформировать статистику по причинам нетрудоспособности, накапливать статистику заболеваемости, анализировать ее в отраслевом и региональном разрезах, прогнозировать процессы и планировать превентивные мероприятия для работников, сообщает пресс-служба облправительства.