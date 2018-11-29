В Самаре состоялось совещание с главами городских округов и муниципальных районов
29 ноября 2018 16:38
98
Среди рассмотренных был вопрос о пожароопасной обстановке на территории региона.
По оперативным данным ГУ МЧС России по Самарской области, с начала года произошло 2505 пожаров, в которых погибло 118 человек, травмировано 159 человек. Объектами пожаров преимущественно становились квартиры, жилые дома, бани, надворные постройки. С начала года зарегистрировано 35 природных пожаров на общей площади 37,5 га.
В целях улучшения пожароопасной обстановки работниками противопожарной службы Самарской области во взаимодействии с органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской области проводится комплекс профилактических мероприятий. Так, организована ежедневная работа инструкторов противопожарной профилактики на территориях муниципальных образований по информированию и обучению населения мерам пожарной безопасности с проведением собраний (сходов) граждан, во время которых разъясняются правила пожарной безопасности в жилых помещениях, в лесах, при проведении массовых мероприятий и в местах массового отдыха. Кроме того, осуществляется проверка технического состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов, принимаются меры по обеспечению безаварийной работы водозаборов, артезианских скважин, пожарных гидрантов, водонапорных башен (приспособленных для целей пожаротушения), обеспечению беспрепятственного подъезда к ним.
В связи с установлением низких температур главам муниципальных образований рекомендовано организовать с участием участковых уполномоченных полиции проведение осмотров мест проживания социально неблагополучных граждан, мест пребывания лиц без определенного места жительства, мигрантов, а также бесхозяйных строений на предмет пожарной опасности.
С начала года от угарного газа в губернии пострадало более 30 человек. Известно, что он вдвойне опасен, так как не имеет запаха. Неисправные газовые приборы, неосторожность, закрытые форточки приводят к печальным последствиям – отравлениям. В целях профилактики подобных несчастных случаев органам местного самоуправления совместно со всеми заинтересованными сторонами и организациями поручено разработать и провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение случаев отравления угарным газом.
По территории Самарской области проходит более 7 тыс. км региональных автомобильных дорог. По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, для содержания областных автодорог в зимний период будет использоваться более 600 единиц спецтехники. На сегодняшний день готовность парка механизмов и оборудования составляет 82,5%. Противоледная обработка автодорог будет производиться 2 видами материалов – солью и пескосоляной смесью. Соль закуплена в полном объёме, пескосоляная смесь – на 69,7% от нормы.
Муниципальными районами Самарской области начата подготовка гидротехнических сооружений к осенне-зимнему периоду и безопасному пропуску весеннего половодья 2019 года, которая осуществляется в штатном режиме. Среди комплекса превентивных мер: обследование состояния всех ГТС, проведение расчистки аварийных водосбросных сооружений и береговых полос от захламленности и мусора, поддержание уровня воды в прудах и водохранилищах, обеспечивающего безопасный пропуск паводка и др.
На совещании обсудили ход выполнения планового задания по вводу жилья в эксплуатацию муниципальными образованиями Самарской области.
По словам врио министра строительства Самарской области Александра Баландина, на 23 ноября т.г. введено в эксплуатацию более 1,25 млн. кв.м. жилья. Досрочно выполнил показатель по вводу г.о. Чапаевск (сдано на 11,4 тыс. кв.м. жилья больше или 104,3% от запланированного). Превысили порог в 95% от планового показателя г.о. Тольятти и Новокуйбышевск, на территории которых введено в эксплуатацию 119 тыс. и 32,1 тыс. кв.м. жилья соответственно. При этом г.о. Тольятти планирует превысить плановый показатель и ввести в эксплуатацию на 3 тыс. кв.м. жилья больше запланированного. Г.о. Кинель плановый показатель выполнен на 83%, г.о. Отрадный — на 76%, г.о. Сызрань — на 70%, г.о. Жигулевск — на 61,6 %.
В г.о. Самара введено в эксплуатацию 490,7 тыс. кв.м., в том числе введен в эксплуатацию 21 объект многоэтажного строительства, в числе которых 5 проблемных объектов. До конца текущего года к вводу на территории г.о. Самара запланированы 16 объектов многоквартирного жилищного строительства, находящихся в высокой степени строительной готовности, что позволит г.о. Самара выполнить плановый показатель по вводу жилья.
11 муниципальных районов (Алексеевский, Богатовский, Большечерниговский, Исаклинский, Кмышлинский, Кошкинский, Пестравский, Приволжский, Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский) планируют до конца года достигнуть планового показателя, в то же время 12 муниципальных районов (Безенчукский, Борский, Елховский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Шенталинский, Шигонский) планируют перевыполнить установленный показатель по вводу жилья.
«По данным Росстата, за 10 месяцев этого года в нашем регионе введено в эксплуатацию жилья на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, обращаюсь сейчас к каждому руководителю муниципалитета. Коллеги, до конца года осталось совсем немного, план необходимо выполнить!», — подчеркнул Александр Нефёдов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
29 ноября 2018 17:04
Сейчас согласно действующему законодательству штраф для физических лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридически – от 100 до 300 тысяч рублей. Политика региона
128
29 ноября 2018 16:38
Среди рассмотренных был вопрос о пожароопасной обстановке на территории региона. Политика региона
97
29 ноября 2018 15:37
Путин подписал закон, согласно которому гражданам не придётся доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, что ранее являлось одним из условий предоставления... Политика региона
189
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
736
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
525
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
511
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
578
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
531
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
982
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1076
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1012
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1058
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
897
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
860
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1290
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1671
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1700
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2869
Мероприятия