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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре состоялось совещание с главами городских округов и муниципальных районов

29 ноября 2018 16:38
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Среди рассмотренных был вопрос о пожароопасной обстановке на территории региона.
Сегодня, 29 ноября 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл совещание с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области. Участие в заседании приняли начальник гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова, представители Главного управления МЧС России по Самарской области, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области.

Среди рассмотренных был вопрос о пожароопасной обстановке на территории региона.

По оперативным данным ГУ МЧС России по Самарской области, с начала года произошло 2505 пожаров, в которых погибло 118 человек, травмировано 159 человек. Объектами пожаров преимущественно становились квартиры, жилые дома, бани, надворные постройки. С начала года зарегистрировано 35 природных пожаров на общей площади 37,5 га.

В целях улучшения пожароопасной обстановки работниками противопожарной службы Самарской области во взаимодействии с органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской области проводится комплекс профилактических мероприятий. Так, организована ежедневная работа инструкторов противопожарной профилактики на территориях муниципальных образований по информированию и обучению населения мерам пожарной безопасности с проведением собраний (сходов) граждан, во время которых разъясняются правила пожарной безопасности в жилых помещениях, в лесах, при проведении массовых мероприятий и в местах массового отдыха. Кроме того, осуществляется проверка технического состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов, принимаются меры по обеспечению безаварийной работы водозаборов, артезианских скважин, пожарных гидрантов, водонапорных башен (приспособленных для целей пожаротушения), обеспечению беспрепятственного подъезда к ним.

В связи с установлением низких температур главам муниципальных образований рекомендовано организовать с участием участковых уполномоченных полиции проведение осмотров мест проживания социально неблагополучных граждан, мест пребывания лиц без определенного места жительства, мигрантов, а также бесхозяйных строений на предмет пожарной опасности.
С начала года от угарного газа в губернии пострадало более 30 человек. Известно, что он вдвойне опасен, так как не имеет запаха. Неисправные газовые приборы, неосторожность, закрытые форточки приводят к печальным последствиям – отравлениям. В целях профилактики подобных несчастных случаев органам местного самоуправления совместно со всеми заинтересованными сторонами и организациями поручено разработать и провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение случаев отравления угарным газом.

По территории Самарской области проходит более 7 тыс. км региональных автомобильных дорог. По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, для содержания областных автодорог в зимний период будет использоваться более 600 единиц спецтехники. На сегодняшний день готовность парка механизмов и оборудования составляет 82,5%. Противоледная обработка автодорог будет производиться 2 видами материалов – солью и пескосоляной смесью. Соль закуплена в полном объёме, пескосоляная смесь – на 69,7% от нормы.

Муниципальными районами Самарской области начата подготовка гидротехнических сооружений к осенне-зимнему периоду и безопасному пропуску весеннего половодья 2019 года, которая осуществляется в штатном режиме. Среди комплекса превентивных мер: обследование состояния всех ГТС, проведение расчистки аварийных водосбросных сооружений и береговых полос от захламленности и мусора, поддержание уровня воды в прудах и водохранилищах, обеспечивающего безопасный пропуск паводка и др.

На совещании обсудили ход выполнения планового задания по вводу жилья в эксплуатацию муниципальными образованиями Самарской области.

По словам врио министра строительства Самарской области Александра Баландина, на 23 ноября т.г. введено в эксплуатацию более 1,25 млн. кв.м. жилья. Досрочно выполнил показатель по вводу г.о. Чапаевск (сдано на 11,4 тыс. кв.м. жилья больше или 104,3% от запланированного). Превысили порог в 95% от планового показателя г.о. Тольятти и Новокуйбышевск, на территории которых введено в эксплуатацию 119 тыс. и 32,1 тыс. кв.м. жилья соответственно. При этом г.о. Тольятти планирует превысить плановый показатель и ввести в эксплуатацию на 3 тыс. кв.м. жилья больше запланированного. Г.о. Кинель плановый показатель выполнен на 83%, г.о. Отрадный — на 76%, г.о. Сызрань — на 70%, г.о. Жигулевск — на 61,6 %.

В г.о. Самара введено в эксплуатацию 490,7 тыс. кв.м., в том числе введен в эксплуатацию 21 объект многоэтажного строительства, в числе которых 5 проблемных объектов. До конца текущего года к вводу на территории г.о. Самара запланированы 16 объектов многоквартирного жилищного строительства, находящихся в высокой степени строительной готовности, что позволит г.о. Самара выполнить плановый показатель по вводу жилья.

11 муниципальных районов (Алексеевский, Богатовский, Большечерниговский, Исаклинский, Кмышлинский, Кошкинский, Пестравский, Приволжский, Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский) планируют до конца года достигнуть планового показателя, в то же время 12 муниципальных районов (Безенчукский, Борский, Елховский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Шенталинский, Шигонский) планируют перевыполнить установленный показатель по вводу жилья.

«По данным Росстата, за 10 месяцев этого года в нашем регионе введено в эксплуатацию жилья на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, обращаюсь сейчас к каждому руководителю муниципалитета. Коллеги, до конца года осталось совсем немного, план необходимо выполнить!», — подчеркнул Александр Нефёдов, передает пресс-служба облправительства.
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