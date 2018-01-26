В Самаре состоялось рабочее совещание с избирательными комиссиями региона, посвященное подготовке к выборам президента РФ
26 января 2018 19:19
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Сазонов, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.
Открывая заседание, Дмитрий Азаров отметил, что подготовка к важнейшему политическому событию 2018 года ведется на территории региона планомерно и системно. Самое пристальное внимание уделяется безопасности на избирательных участках, обеспечению контроля за ходом выборов. Большая работа связана с уточнением списков избирателей и списка граждан, которые в силу обстоятельств будет голосовать на дому.
«У каждого гражданина Российской Федерации, проживающего или пребывающего на территории региона, должна быть безусловная
возможность принять участие и проголосовать на выборах Президента в марте 2018 года», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Василий Лихачев в свою очередь отметил, что первый этап избирательной кампании в Самарской области проходит в четком соответствии с действующим законодательством и рекомендациями ЦИК.
«Более того, по ряду направлений – ознакомление избирателей с новыми законодательными поправками, объяснение ситуации с
голосованием по месту пребывания, информирование о досрочном голосовании, - в регионе накоплен опыт, который имеет федеральное значение. Я буду рекомендовать председателю ЦИК Элле Александровне Памфиловой внимательно посмотреть на этот опыт и
распространять его на другие регионы России», - сказал Василий Лихачев. Он обратил внимание, что подготовка к проведению выборов потребует четкой и слаженной работы всех участников процесса.
«Главный, системный приоритет - обеспечение от «А» до «Я» в избирательной кампании принципа легитимности. Это касается правильного составления списков, проведения справедливых правовых мероприятий по представлению программ кандидатов в Президенты России, их появления в СМИ», - особо отметил член ЦИК, сообщает пресс-служба облправительства.
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