В Самаре состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города

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«Я благодарю вас за то, что вы дали согласие войти в состав комиссии и высказать свое мнение при принятии такого важнейшего решения не только для столицы региона, но и для всей области, – обратился к членам комиссии глава региона. – Особое спасибо нашим почетным гражданам. Ваша возможность апеллировать к истории родного города и периодам деятельности того или иного руководителя позволяет вам с большим пониманием подходить к отбору кандидатур».Врио губернатора подчеркнул, что у нового главы города не будет времени «на раскачку». «Перед Самарой стоят задачи по налаживанию работы муниципального управления. Сейчас мы в начале становления новой системы МСУ. И от того, каким будет будущий глава Самары, зависит успех системы, ее сохранение или будущая корректировка», – заявил глава региона.Есть и задачи государственной важности. Прежде всего, это организация выборов Президента РФ в марте 2018 года. «Это очень большая работа. Речь идет о подготовке помещений, обеспечении их доступности и безопасности, технической оснащенности. Также необходимо информировать граждан о проходящих мероприятиях», – сказал Азаров.Нельзя сбрасывать со счетов и подготовку к ЧМ-2018. «Не секрет, что по многим направлениям подготовки есть отставание, которое мы имеем все возможности наверстать, и, конечно, человек, который приступит к этой работе, должен быть готов ко всем вызовам. Я очень рассчитываю, что именно такого человека мы вместе определим», – заявил врио губернатора.По его мнению, базовым качеством градоначальника должна стать порядочность. «Это фундамент. Если он есть, тогда приложатся и знания, и опыт, и профессиональные навыки, и будет результат», – сказал Дмитрий Азаров.Первое заседание носило организационный характер. Председателем комиссии единогласно был избран, заместителями председателя стали врио первого зампредседателя правительства регионаи председатель городской думы. Секретарем комиссии избрали председателя городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органовПо словам Галины Андрияновой, документы от кандидатов будут приниматься с 20 ноября по 18 декабря. Сам конкурс пройдет с 20 по 22 декабря. Пока запланировано три заседания конкурсной комиссии, по итогам которых думе будет рекомендовано минимум два наиболее достойных кандидата.Особое внимание глава региона уделил информированию горожан о ходе конкурса. «Нам нужно организовать максимально широкое оповещение людей, информировать их о поступивших заявках. Люди должны понимать, что конкурс проводится на открытой основе, комиссия из уважаемых людей работает абсолютно прозрачно, а рекомендуемые кандидатуры выбираются по вполне понятным критериям», – заявил врио губернатора.Мнение Дмитрия Азарова разделили другие члены комиссии. «Такой формат выборности для горожан новый. Кто-то еще сомневается в егоэффективности по сравнению с всенародными выборами. Открытость конкурсной комиссии позволит твердо убедиться, что это не формальный подход и не авторитарное назначение», – заявил депутат городской думыВ заключении заседания Дмитрий Азаров еще раз напомнил о значимости принимаемого решения. «Сформировавшая системасамоуправления определена законом. Насколько эффективна она будет, во многом зависит от людей, которые будут трудиться в муниципальной власти. А это, в свою очередь, зависит от присутствующих здесь. Каждый из вас является авторитетом, и у каждого естьвозможность определиться по той кандидатуре главы, которая будет претворять в жизнь все задуманное», сообщает пресс-служба облправительства.