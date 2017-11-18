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В Самаре состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города

18 ноября 2017 14:15
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Особое внимание глава региона уделил информированию горожан о ходе конкурса.
В пятницу, 17 ноября, состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Самары. Конкурс был объявлен 16 ноября (подробнее - http://gordumasamara.ru/obyavlenie/ ). В этот же день городская дума и глава региона утвердили перечень лиц, вошедших в конкурсную комиссию: по 10 человек с каждой стороны. В состав комиссии вошли представители широких слоев общества: депутаты, представители бизнеса, руководители общественных организаций, почетные граждане города и области.

«Я благодарю вас за то, что вы дали согласие войти в состав комиссии и высказать свое мнение при принятии такого важнейшего решения не только для столицы региона, но и для всей области, – обратился к членам комиссии глава региона Дмитрий Азаров. – Особое спасибо нашим почетным гражданам. Ваша возможность апеллировать к истории родного города и периодам деятельности того или иного руководителя позволяет вам с большим пониманием подходить к отбору кандидатур».

Врио губернатора подчеркнул, что у нового главы города не будет времени «на раскачку». «Перед Самарой стоят задачи по налаживанию работы муниципального управления. Сейчас мы в начале становления новой системы МСУ. И от того, каким будет будущий глава Самары, зависит успех системы, ее сохранение или будущая корректировка», – заявил глава региона.

Есть и задачи государственной важности. Прежде всего, это организация выборов Президента РФ в марте 2018 года. «Это очень большая работа. Речь идет о подготовке помещений, обеспечении их доступности и безопасности, технической оснащенности. Также необходимо информировать граждан о проходящих мероприятиях», – сказал Азаров.

Нельзя сбрасывать со счетов и подготовку к ЧМ-2018. «Не секрет, что по многим направлениям подготовки есть отставание, которое мы имеем все возможности наверстать, и, конечно, человек, который приступит к этой работе, должен быть готов ко всем вызовам. Я очень рассчитываю, что именно такого человека мы вместе определим», – заявил врио губернатора.

По его мнению, базовым качеством градоначальника должна стать порядочность. «Это фундамент. Если он есть, тогда приложатся и знания, и опыт, и профессиональные навыки, и будет результат», – сказал Дмитрий Азаров.

Первое заседание носило организационный характер. Председателем комиссии единогласно был избран Дмитрий Азаров, заместителями председателя стали врио первого зампредседателя правительства региона Виктор Кудряшов и председатель городской думы Галина Андриянова. Секретарем комиссии избрали председателя городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимира Пронина.

По словам Галины Андрияновой, документы от кандидатов будут приниматься с 20 ноября по 18 декабря. Сам конкурс пройдет с 20 по 22 декабря. Пока запланировано три заседания конкурсной комиссии, по итогам которых думе будет рекомендовано минимум два наиболее достойных кандидата.

Особое внимание глава региона уделил информированию горожан о ходе конкурса. «Нам нужно организовать максимально широкое оповещение людей, информировать их о поступивших заявках. Люди должны понимать, что конкурс проводится на открытой основе, комиссия из уважаемых людей работает абсолютно прозрачно, а рекомендуемые кандидатуры выбираются по вполне понятным критериям», – заявил врио губернатора.

Мнение Дмитрия Азарова разделили другие члены комиссии. «Такой формат выборности для горожан новый. Кто-то еще сомневается в его
эффективности по сравнению с всенародными выборами. Открытость конкурсной комиссии позволит твердо убедиться, что это не формальный подход и не авторитарное назначение», – заявил депутат городской думы Алексей Дегтев.

В заключении заседания Дмитрий Азаров еще раз напомнил о значимости принимаемого решения. «Сформировавшая система
самоуправления определена законом. Насколько эффективна она будет, во многом зависит от людей, которые будут трудиться в муниципальной власти. А это, в свою очередь, зависит от присутствующих здесь. Каждый из вас является авторитетом, и у каждого есть
возможность определиться по той кандидатуре главы, которая будет претворять в жизнь все задуманное», сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
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Особое внимание глава региона уделил информированию горожан о ходе конкурса.
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