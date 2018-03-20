В Самаре состоится заседание межведомственной рабочей группы по программе реабилитации инвалидов

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На заседании планируется обсудить два основных вопроса: разработку проекта региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также условия реализации проекта «Система доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста» в рамках «Соглашения между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Самарской области о сотрудничестве» от 20 ноября 2017 года.Кроме того, совместно с представителями общественных организаций инвалидов планируется обсудить вопросы социальной интеграции и адаптации детей и молодых инвалидов с ментальными нарушениями, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.