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8 декабря в Самаре состоится конференция Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия».В работе конференции примут участие, временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области, член Президиума Генерального совета Партии;, Главный Федеральный инспектор по Самарской области,, председатель Самарской Губернской Думы, член Президиума Регионального политического совета,, заместитель руководителя Департамента по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах Управления региональной и технологической работы Центрального исполнительного комитета Партии.На конференции будут подведены итоги работы Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», определены приоритеты на 2018 год. Будут избраны делегаты на XVII Съезд Партии, который пройдет 22-23 октября в Москве. Также будет проведена ротация регионального политического совета. Из состава политсовета будут выведены 7 человек, новые партийцы пополнят его список.