В Самаре состоится конференция Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия»
7 декабря 2017 09:32
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8 декабря в Самаре состоится конференция Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия».
В работе конференции примут участие Азаров Дмитрий Игоревич, временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области, член Президиума Генерального совета Партии; Чабан Сергей Яковлевич, Главный Федеральный инспектор по Самарской области, Сазонов Виктор Федорович, председатель Самарской Губернской Думы, член Президиума Регионального политического совета, Гаркуша Евгений Александрович, заместитель руководителя Департамента по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах Управления региональной и технологической работы Центрального исполнительного комитета Партии.
На конференции будут подведены итоги работы Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», определены приоритеты на 2018 год. Будут избраны делегаты на XVII Съезд Партии, который пройдет 22-23 октября в Москве. Также будет проведена ротация регионального политического совета. Из состава политсовета будут выведены 7 человек, новые партийцы пополнят его список.
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