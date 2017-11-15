В Самаре прошло заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в Самарской области

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Сегодня, 15 ноября врио вице-губернатора Самарской областипровел очередное заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в Самарской области. Заседание прошло в режиме видеоконференции, в мероприятии принялиучастие руководители муниципальных образований области.Особое внимание в ходе заседания было уделено подготовке к выборам Президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года.Дмитрий Овчинников обозначил задачу, стоящую перед областной избирательной комиссией, органами власти региона, муниципальнымиобразованиями - выборы должны пройти максимально организованно и открыто. Все граждане, желающие реализовать свое избирательное право, должны получить для этого возможность.Тем более, что сейчас в сфере избирательного права произошел целый ряд изменений, которые защищают права избирателей, делают избирательную систему более доступной, прозрачной и защищенной.Как рассказал заместитель председателя избиркома, введен новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения, призванный расширить возможности и упростить порядок участия граждан в выборах. Теперь по месту нахождения смогут проголосовать люди, длительное время фактически проживающие вне места регистрации, и поэтому, по сути, лишенные права на участие в выборах в связи с необходимостью получать открепительные по месту регистрации. Также это выезжающие со своего места жительства за 45–5 дней до дня голосования граждане, точно знающие избирательный участок, на котором будут в день голосования, либо граждане, которые либо принимают решение о выезде с места жительства накануне дня голосования.Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, может за 45-5 дней (с 31 января по 12 марта) до дня голосования прийти в территориальную избирательную комиссию, а за 20-5 дней до дня голосования (с 25 февраля по 12 марта) в участковую избирательную комиссию и подать заявление о включении его в список избирателей на избирательном участке по местунахождения. Также заявления можно будет подать через МФЦ и портал «Госуслуги».Граждане, которые принимают решение о выезде с места жительства непосредственно перед днем голосования (за 4 и менее дней до дня голосования) и не знают, где будут находиться в день голосования, также смогут проголосовать по месту нахождения по спецзаявлению.Председатель областной избирательной комиссиирассказал о технических нововведениях, которые будут внедрены на выборах Президента Российской Федерации. Так, будет применяться технология изготовления протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протокола участковых избирательной комиссии об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Эта технология была впервые применена на территории региона на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 10 сентября 2017 года.Суть новшества в том, что в участковой избирательной комиссии после заполнения протокола в электронном виде программа кодирует его в QR-код, содержащий данные из протокола. При приеме протокола в территориальной комиссии системный администратор сканирует QR-код, и, если он распознается, протокол вводится в ГАС «Выборы».Также на выборах Президента Российской Федерации планируется к применению 214 комплексов обработки избирательных бюллетеней и система видеонаблюдения. Эти технологии уже были успешно отработаны в губернии.Как подчеркнул Вадим Михеев, предлагаемые организационные и технические нововведения решают две важнейшие проблемы: доступности голосования и исключения возможных махинаций при его проведении. Также в ходе заседания обсуждалась готовность помещений для голосования. Муниципальным образованиям рекомендовано при необходимости провести на избирательных участках ремонтные работы и благоустроить территорию, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: gazetavyborg.ru