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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

16 февраля 2018 14:52
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В начале заседания участники обсудили меры по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Сегодня, 16 февраля, прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участие в совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли руководитель ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова, председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, представители управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской области, Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской области, ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области, Средне–Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов и др.

Открывая совещание, Александр Нефёдов отметил, что в повестке дня крайне актуальные вопросы. «Все их можно объединить одной темой – обеспечение безопасности людей», - пояснил врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области.

В начале заседания участники обсудили меры по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

По информации избирательной комиссии Самарской области, на территории региона в период выборов Президента России будут действовать 1789 избирательных участков. На объектах проведения выборов уже состоялось более 1 тысячи профилактических мероприятий, среди которых практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи по поведению персонала при возникновении внештатных ситуаций и пр. Совместно с ГУ МВД России по Самарской области и ГУ МЧС России по Самарской области проводятся комиссионные обследования помещений для голосования.

По итогам совещания главам городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Самарской области рекомендовано провести комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности в период с 25 февраля по 19 марта 2018 года.

Далее участники заседания обсудили задачи по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод.

Как подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, несмотря на большое количество выпавшего снега в зимнее время и обилие осадков в весенне-летний период, половодье и весенний паводок 2017 года прошли относительно спокойно.

По информации Приволжского УГМС, осеннее увлажнение почвы составило 103% – 123% от нормы. На территории Самарской области на 15 февраля 2018 года запасы воды в снеге в бассейнах рек от 23% до 117% от нормы (р. Самара и Большой Кинель 23-27%, остальных рек 79-117% от нормы). В среднем по области на эту дату высота снежного покрова 30 см (91% от нормы), глубина промерзания почвы 38 см (при норме 70 см). В прошлом году на эту дату были показатели: запас воды в снеге 93% - 149% от нормы, высота снежного покрова – 49 см, глубина промерзания почвы – 49 см. «Анализ материалов сетевых наблюдений Приволжского УГМС позволяет предположить, что на большинстве рек области уровни воды в период весеннего половодья можно ожидать в пределах нормы и чуть выше неё, а в бассейне реки Малый Кинель – ниже нормы», - рассказал руководитель управления А.С. Мингазов.

В целях исключения неблагоприятных последствий от прохождения весеннего паводка главам муниципалитетов поручено провести весь комплекс превентивных противопаводковых мероприятий. Так, необходимо проверить готовность ГТС к безаварийной работе и пропуску паводковых вод. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев и пешеходных тоннелей. Для предупреждения разрушений дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций провести проверку технической готовности всех зданий, сооружений и местных коммуникаций. Выполнить работы по очистке водопропускных труб, проходящих под автомобильными дорогами и переездами. Подготовить к паводку ливневую канализацию и дренажные стоки водоотводящих каналов, сообщает пресс-служба облправительства.



Фото:   adm-tavda.ru


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Комментарии



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16 февраля 2018  14:52
В начале заседания участники обсудили меры по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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