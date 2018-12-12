В Самаре прошел семинар, посвященный изменениям в законодательстве в 2019 году
12 декабря 2018 18:16
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Присутствовали руководители и специалисты министерства, ГУСЗН, руководители территориальных отделов.
Обсуждались следующие вопросы:
- индексации отдельных видов социальных выплат;
- реализация мер соцподдержки граждан, достигшим с 01.01 2019 по 31.12.2027 возраста 60+ для мужчин и 55+ для женщин;
- компенсация оплаты за вывоз ТКО льготным категориям граждан;
- вопросы получения удостоверений отдельных категорий льготников;
- прочие вопросы, передает @minsoc_samara.
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