В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»
23 апреля 2017 16:11
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В Самаре на очередном митинге льготники собирались потребовать восстановления безлимитного проезда и отставки губернатора области.
Координировал шествие Михаил Матвеев, призывая граждан действовать в соответствии с решением суда и не нарушать общественный порядок. По его словам, информация о согласовании маршрута от Современника до Загородного парка, является отвлекающим маневром, но если общественность его поддержит можно провести 2 шествия.
- Проведем либо один марш по пр.Ленина, либо, если так решат люди, два: по пр.Ленина и от Современника до Загородного парка
Поскольку движение от музея «Самара Космическая» до площади Героев 21-й армии так и не перекрыли, Матвеев повел шествие по тротуару.
Фото: Мария Борисова
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