В Самаре проходит первое заседание Общественного совета при городском Департаменте транспорта
27 декабря 2018 15:34
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Это консультативный орган, с помощью которого в первую очередь будут прорабатываться вопросы и инициативы, касающиеся работы общественного транспорта и организации дорожного движения на территории Самары.
В состав Совета вошли представители научного сообщества, Общественной палаты и Думы городского округа Самара, профсоюзных структур, общественных организаций, а также компании-перевозчика, передает пресс-служба горадминистрации.
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