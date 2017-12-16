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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре проходит очный полуфинал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"

16 декабря 2017 13:29
133
Впереди - дискуссионная панель, посвященная портрету современного лидера, а также оценочные мероприятия, которые и определят финалистов.
Он организован по инициативе президента РФ. Из-за большого числа конкурсантов очный полуфинал проводится сразу в двух городах -Самаре и Нижнем Новгороде.

В Самару приехали 153 участника, в том числе 48 из Самарской губернии, а также из Татарстана, Башкортостана, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей.

Цель конкурса - выявление сильных управленцев, формирование лидерского кадрового резерва. На церемонии открытия выступили ректор РАНХиГС Владимир Мау, главный федеральный инспектор Самарской области Сергей Чабан, передавший приветственное слово полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, а также врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

В зале- сильнейшие участники из 6 областей ПФО. Дмитрий Азаров поздравил конкурсантов и предложил участникам, преодолевшим заочный этап, остаться  работать в Самарской области.

Впереди по плану работы дискуссионная панель, посвященная портрету современного лидера, а также оценочные мероприятия, которые и определят финалистов. Участникам предстоит выполнить индивидуальные задания и работать в командах. Оценку будут проводить привлеченные эксперты, сообщает guberniatv.ru


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Комментарии



Политика региона
16 декабря 2017  13:29
Впереди - дискуссионная панель, посвященная портрету современного лидера, а также оценочные мероприятия, которые и определят финалистов.
В Самаре проходит очный полуфинал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
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