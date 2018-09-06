В Самаре проходит большое совещание по вопросу сохранения исторического наследия Самары

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Обсуждается важнейший вопрос - возможность реализации в Самаре, как в пилотном регионе, проекта сохранения и развития исторической части города за счет привлечения ресурсов Нового банка развития БРИКС.Этот вопрос Дмитрий Азаров обсуждал вчера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Проект предполагает комплексное обновление исторического центра:- Сохранение всех элементов историко-культурного наследия,- реконструкция коммунальной инфраструктуры,- благоустройство,- расселение из ветхого и аварийного жилья с развитием малоэтажной застройки."В советское время три города-Куйбышев, Тольятти, Сызрань были включены в список исторических поселений. В постсоветское время существовало приложение к Федеральной программе (до 2006 г.). Регион не проявил настойчивость, и в современном приказе Министерства культуры РФ поселений СО нет", - отметил Дмитрий Азаров.В декабре 2017 проведена научно-исследовательская работа для обоснования включения в перечень исторических поселений части территории административного центра Самары.Ряд фактов мешает развитию этой территории:- 80% жилья ветхое;- только 10-15% домов подключены к центральной канализации;- в последние годы наблюдается отток населения- убытки от застройки исторических кварталов составляет до полумиллиарда рублей.Очень важно, что предложение Дмитрия Азарова по участию Самары в программе сохранения архитектурного наследия концептуально поддержано на уровне Минкульта РФ. Город может стать пилотным для дальнейшей реализации проекта в других регионах РФ."Историческую часть города мы просто обязаны привести в порядок. То, в каком состоянии она сейчас находится,-это наша общая боль, беда. И этот шанс мы должны использовать максимально! Мы видим, как расцвёл наш город - не только на радость туристам, но и на благо жителей! Мы не можем допустить деградации. Мы должны принять дополнительные усилия, чтобы работа по приведению в порядок исторической части города была продолжена", - подчеркнул глава региона.На совещании выступили ведущие эксперты-урбанисты. Каждый из них представил весомые доводы в поддержку идеи о присвоении центра Самары статуса исторического поселения. Главное - этот статус накладывает ограничения на формат застройки и даёт возможность грамотно развивать территорию.Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что важно объяснять жителям, какие преимущества получит город при реализации проекта.Николай Малаков: "Историческое поселение - это не "оставить как есть", а дать совершенно иные возможности для развития территории", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.