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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре проходит большое совещание по вопросу сохранения исторического наследия Самары

6 сентября 2018 15:44
109
Обсуждается важнейший вопрос - возможность реализации в Самаре, как в пилотном регионе, проекта сохранения и развития исторической части города за счет привлечения ресурсов Нового банка развития БРИКС.
Насыщенную повестку дня продолжает большое совещание по вопросу сохранения исторического наследия Самары. В совещании принимают участие Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн, и.о. Министра культуры РФ Николай Малаков и ведущие учёные, архитектуры, урбанисты.

Обсуждается важнейший вопрос - возможность реализации в Самаре, как в пилотном регионе, проекта сохранения и развития исторической части города за счет привлечения ресурсов Нового банка развития БРИКС.

Этот вопрос Дмитрий Азаров обсуждал вчера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Проект предполагает комплексное обновление исторического центра:

- Сохранение всех элементов историко-культурного наследия,
- реконструкция коммунальной инфраструктуры,
- благоустройство,
- расселение из ветхого и аварийного жилья с развитием малоэтажной застройки.

"В советское время три города-Куйбышев, Тольятти, Сызрань были включены в список исторических поселений. В постсоветское время существовало приложение к Федеральной программе (до 2006 г.). Регион не проявил настойчивость, и в современном приказе Министерства культуры РФ поселений СО нет", - отметил Дмитрий Азаров.

В декабре 2017 проведена научно-исследовательская работа для обоснования включения в перечень исторических поселений части территории административного центра Самары.

Ряд фактов мешает развитию этой территории:

- 80% жилья ветхое;
- только 10-15% домов подключены к центральной канализации;
- в последние годы наблюдается отток населения
- убытки от застройки исторических кварталов составляет до полумиллиарда рублей.

Очень важно, что предложение Дмитрия Азарова по участию Самары в программе сохранения архитектурного наследия концептуально поддержано на уровне Минкульта РФ. Город может стать пилотным для дальнейшей реализации проекта в других регионах РФ.

"Историческую часть города мы просто обязаны привести в порядок. То, в каком состоянии она сейчас находится,-это наша общая боль, беда. И этот шанс мы должны использовать максимально! Мы видим, как расцвёл наш город - не только на радость туристам, но и на благо жителей! Мы не можем допустить деградации. Мы должны принять дополнительные усилия, чтобы работа по приведению в порядок исторической части города была продолжена", - подчеркнул глава региона. 

На совещании выступили ведущие эксперты-урбанисты. Каждый из них представил весомые доводы в поддержку идеи о присвоении центра Самары статуса исторического поселения. Главное - этот статус накладывает ограничения на формат застройки и даёт возможность грамотно развивать территорию.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что важно объяснять жителям, какие преимущества получит город при реализации проекта.

Николай Малаков: "Историческое поселение - это не "оставить как есть", а дать совершенно иные возможности для развития территории", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.


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Комментарии



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6 сентября 2018  15:44
Обсуждается важнейший вопрос - возможность реализации в Самаре, как в пилотном регионе, проекта сохранения и развития исторической части города за счет привлечения ресурсов Нового банка развития БРИКС.
В Самаре проходит большое совещание по вопросу сохранения исторического наследия Самары
Обсуждается важнейший вопрос - возможность реализации в Самаре, как в пилотном регионе, проекта сохранения и развития исторической части города за счет... Политика региона
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