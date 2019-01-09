В Самаре появится Дом юнармейцев

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В среду, 9 января, Губернатор Самарской областивстретился с начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа. Генерал-полковник представил личному составу 2-й Гвардейской общевойсковой армии нового командующего – генерал-майора Андрея Колотовкина.«Принято важное решение. Мы всегда сотрудничаем со 2й гвардейской армией, – отметил Губернатор. – Люди, которые здесь служат, оказывают серьезное влияние на социально-политическую обстановку в регионе. Жители Самарской области чувствуют себя защищёнными».Евгений Устинов выразил уверенность в том, что тесные взаимоотношения между областным Правительством и армией будет продолжено: «Армия всегда поддерживала все начинания, чувствовала помощь и поддержку со стороны власти».В ходе встречи стороны обсудили совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи. В регионе проводится целый ряд масштабных военно-патриотических мероприятий. Одно из основных – Парад Памяти, посвященный военному Параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Глава региона отметил: участие в нем принимают все регионы Приволжского федерального округа. «Этим событием мы уже давно вышли на российский уровень, а теперь расширяем границы – в этом году у нас было 14 иностранных делегаций, представителей консульств, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это знаковое событие. Оно вносит весомый вклад в военно-патриотическое воспитание, сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне».Особое внимание участники встречи уделили развитию в регионе юнармейского движения. Губернатор отметил, что активная работа в этом направлении продолжится. В Самаре планируется создать Дом юнарейцев. Сейчас для него подбирается здание. Кроме того, в каждой школе будут созданы отряды.Говоря о планах, Глава региона также отметил необходимость привести в порядок уникальное здание – Окружной дом офицеров. Дмитрий Азаров уже поручил рассмотреть возможность размещения там общественных военно-патриотических организаций и объединений вместо коммерческих компаний, которые арендуют помещения сегодня. Губернатор отметил, что, приложив совместные усилия, с этой задачей можно справиться уже в наступившем году, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства