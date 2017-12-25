В Самаре подведут итоги года федеральной программы «Ты – предприниматель»

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На мероприятии наградят лучших выпускников проекта, которые добились успехов в различных областях — от IT до сферы услуг. Ключевым спикером на мероприятии выступит – врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. В четверг, 27 декабря премия закроет бизнес-сезон программы «Ты – предприниматель».За две недели до премии на сайте программы открылось голосование за лучших предпринимателей региона в различных номинациях. В этом году их стало девять — Food-проекты, Красота и здоровье, Мода и дизайн, Best Seller, Услуги, Медиапроекты, Образование, Производство, Отдых и развлечения. Голосование внутри номинаций будет доступно до 27 декабря, а уже на премии зрители смогут выбрать абсолютного победителя среди лидеров номинаций с помощью онлайн-голосования. У одного из «чемпионов отрасли» появится возможность выиграть два приза. Призеры получат традиционные статуэтки и памятные призы от партнеров программы, а победитель премии «Предпринимательгода» — поездку на Российский Бизнес-Форум «Атланты» и сертификат на бонусное банковское обслуживание от партнёров программы.Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба облправительства.