В Самаре пересмотрят основные маршруты общественного транспорта и, возможно, остановки перенесут ближе к социальным объектам

816

Как заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в Самаре планируют изменить местоположение ряда остановок общественного транспорта и пересмотреть действующие городские маршруты, чтобы исключить необходимость пересадок и снизить количество поездок по социальной карте.«Министерством транспорта совместно с муниципалитетами будут пересмотрены основные маршруты общественного транспорта, с целью возможного удлинения маршрутов, объединения маршрутных сетей, переноса остановок общественного транспорта, чтобы исключить ненужные пересадки», - отметил Пивкин.Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по городу, к примеру, для прохождения лечения или реабилитации, учебы, число поездок может быть увеличено. Поддержка наиболее нуждающихся в дополнительных поездках будет осуществляться адресно, сообщает пресс-служба облправительства.