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Как заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в Самаре планируют изменить местоположение ряда остановок общественного транспорта и пересмотреть действующие городские маршруты, чтобы исключить необходимость пересадок и снизить количество поездок по социальной карте.
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В Самаре пересмотрят основные маршруты общественного транспорта и, возможно, остановки перенесут ближе к социальным объектам

2 мая 2017 20:21
816
Как заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в Самаре планируют изменить местоположение ряда остановок общественного транспорта и пересмотреть действующие городские маршруты, чтобы исключить необходимость пересадок и снизить количество поездок по социальной карте.
2 мая в пресс-центре Правительства Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная организации льготных перевозок в общественном транспорте.

Как заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в Самаре планируют изменить местоположение ряда остановок общественного транспорта и пересмотреть действующие городские маршруты, чтобы исключить необходимость пересадок и снизить количество поездок по социальной карте.

 «Министерством транспорта совместно с муниципалитетами будут пересмотрены основные маршруты общественного транспорта, с целью возможного удлинения маршрутов, объединения маршрутных сетей, переноса остановок общественного транспорта, чтобы исключить ненужные пересадки», - отметил Пивкин. 

Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по городу, к примеру, для прохождения лечения или реабилитации, учебы, число поездок может быть увеличено. Поддержка наиболее нуждающихся в дополнительных поездках будет осуществляться адресно, сообщает пресс-служба облправительства.



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Комментарии



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2 мая 2017  20:21
Как заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в Самаре планируют изменить местоположение ряда остановок общественного транспорта и пересмотреть действующие городские маршруты, чтобы исключить необходимость пересадок и снизить количество поездок по социальной карте.
В Самаре пересмотрят основные маршруты общественного транспорта и, возможно, остановки перенесут ближе к социальным объектам
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