В Самаре пенсионеры пригрозили бойкотом президентских выборов, если Меркушкин останется
29 мая 2017 11:56
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Состоявшийся в воскресенье 28 мая в паузе между дождём и проливным ливнем уже шестой в этом году самарский митинг в защиту пенсионеров и за отставку Николая Меркушкина собрал на площадке перед бывшим Дворцом спорта Авиационного завода около тысячи горожан. Впрочем, организаторы акции насчитали полторы тысячи участников, а полиция – всего триста граждан, пишет Засекин.ру.
Назначенный на 16 часов и согласованный с администрацией Олега Фурсова митинг начался с получасовым опозданием. Полиция после недавних антитеррористических учений решила не ограждать площадку перед Дворцом спорта и не устанавливать рамки металлоискателей. Однако в срочном порядке приступила с помощью кинологов к проверке опекаемой территории. Из-за чего не пропускала машину со звуковым оборудованием и сборной сценой. Вторым «камнем преткновения» стал куб самарских сторонников Алексея Навального с перечёркнутым крест на крест изображением Николая Меркушкина. В конце концов сотрудники правоохранительных органов разрешили монтировать сцену и после согласования с организаторами оставили навальновцев в покое. Один из молодых людей тут же развернул написанный от руки плакат «Меркушкин – симптом. Путин – болезнь».
Михаил Матвеев, открывая митинг, сообщил, что собрано уже более 20 тысяч подписей за отставку губернатора и предоставил слово первому секретарю самарского горкома КПРФ Дамиру Сталину. Тот заклеймил буржуазию и слуг капитала, которые живут за счёт простых людей и унижают ветеранов, а затем обвинил в обнищании народа президента Путина, премьера Медведева и губернатора Меркушкина. Местному Сталину, назвавшему полицейских «белогвардейской сволочью», зааплодировали. Но уже следующему оратору, заявившему, что Меркушкин тут ни при чём, а во всём виноват Кремль, не дали договорить.
Нелепый и отчаянный митинг продолжили пожилые люди и самодеятельные стихотворцы, ностальгировавшие по Советскому Союзу. Одни говорили об антисоциальной политике губернских властей, другие жаловались на закрытие бани на улице Братьев Коростылёвых и проблемы в дачном кооперативе, но все они сходились в одном - в требовании отставки губернатора Николая Меркушкина. Особенно дружно собравшиеся пенсионеры скандировали «Меркушкина в отставку!» вслед за незрячим студентом Самарского университета Валерием Ремизовым, который призвал собравшихся обязательно прийти на антикоррупционную акцию 12 июня.
Пункт об отставке губернатора стал основным и в резолюции митинга, которую зачитал губернский депутат из фракции КПРФ Михаил Матвеев.
«Мы обращаемся к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить губернатора Самарской области Николая Меркушкина в отставку в связи с утратой доверия, развалом экономики области и антисоциальной политикой по отношению к ветеранам».
В случае, если это не произойдёт, митингующие будут вынуждены от социальных требований перейти к политическим и даже бойкотировать предстоящие президентские выборы.
Кроме этого, в резолюции содержится требование увеличить число поездок по социальной карте до 80-90, отменить весь антисоциальный пакет Меркушкина, лишивший ветеранов ежемесячных денежных выплат и льгот по ЖКХ, а также отказаться от издевательского переноса сроков капитального ремонта на 20-30 лет. Вспомнили организаторы акции и разрушение исторических памятников и социальных объектов и огромные траты бюджетных средств «на проекты, не имеющие под собой никакого обоснования кроме каприза губернатора и чиновников». Не забыли и футбольные «Крылья Советов», которые «команда пришлых разрушителей превратила в свою кормушку и за год до чемпионата мира бездарно довела до вылета из Премьер-Лиги».
Закончился шестой самарский митинг в защиту пенсионеров очередным дружным скандированием «Меркушкина в отставку!» и нехитрой трёхаккордной песенкой с настойчивым рефреном «Уезжай в Мордовию».
Напомним, что ограничение поездок в общественном транспорте по социальной карте вместе с лишением свыше 175 тысяч ветеранов ежемесячных денежных выплат и изменениями в компенсации услуг ЖКХ стало причиной целой серии массовых протестных митингов пенсионеров Самарской области в этом году – шести в Самаре, пяти в Тольятти, четырёх в Жигулёвске и такого же количества в Новокуйбышевске.
Пятый самарский митинг протеста пенсионеров с требованием отставки Николая Меркушкина стал 2 апреля самой массовой оппозиционной акцией в регионе за последние пять лет и собрал до четырёх тысяч человек.
А на «Социальный марш в защиту пенсионеров и за отставку Николая Меркушкина» 23 апреля, несмотря на запрет администрации Олега Фурсова, на проспект Ленина в Самаре вышли от двух до трёх тысяч горожан. Организаторы марша Михаил Матвеев и депутат Октябрьского райсовета Максим Фёдоров были оштрафованы за это на 30 тысяч рублей каждый.
Во время демонстрации 1 мая на площади имени Куйбышева инициаторы протестных акций ещё раз напомнили губернатору о своих требованиях, развернув прямо напротив него баннер «Меркушкина в отставку! Вернуть льготы пенсионерам!». Первый секретарь горкома Дамир Сталин «за нарушение порядка организации и проведения культурно-массового мероприятия» был «приговорён» к штрафу в 10 тысяч рублей.
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