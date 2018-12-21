В Самаре отметили 25-летие избирательной системы
21 декабря 2018 18:57
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В этом году четверть века с момента создания отмечают как избирательная система, так и Конституция РФ. Именно всенародное голосование за главный документ страны 12 декабря 1993 года положило основу созданию Центрального избиркома.
"Были организованы соответствующие окружные комиссии в субъектах РФ, которые стали прообразом современных избирательных комиссий, - вспоминает председатель избиркома Самарской области Вадим Михеев. - 25 лет - для человека небольшой срок, но для системы, которая развивалась в РФ после советского периода, это огромнейший отрезок".
Сегодня областной избирком включает в себя 47 территориальных и 1762 комиссии. В регионе работают более 18,5 тыс. организаторов выборов. Порядка 300 человек имеют стаж работы в избирательной системе от 25 лет и выше. С 1999 по 2002 гг. комиссию возглавлял Герман Петянов. Он говорит, что с тех пор многое в работе этого органа изменилось.
"Время идет, что-то меняется, появляются какие-то новшества, вводятся новеллы в законодательство. Но главным остается то, чтобы избирательные комиссии и избиратели строго следовали закону, - считает он. - Теперь законодательство выстроено более четко, нет большой напряженности среди кандидатов, какая была раньше".
Всего за 25 лет на территории области было проведено 16 федеральных кампаний, 21 региональная и 1331 местная. Этот юбилейный год не стал исключением - прошли две серьезнейшие кампании. Это выборы президента РФ в марте и губернатора Самарской области в сентябре. И обе кампании были проведены на территории региона достойно, открыто и честно.
Показателен здесь тот факт, что итоговые протоколы на выборах губернатора Самарской области были подписаны всеми политическими партиями, которые выдвигали своих кандидатов. Была обеспечена хорошая явка - а это главный показатель доверия населения к выборам. Это доверие у всех участников избирательного процесса сложилось благодаря новшествам в законодательстве и усилиям сотрудников избиркома.
"Система стала намного доступнее и ближе к избирателям, - сказала председатель ТИК Самарского района Самары Татьяна Цыганкова. - Последняя кампания это подтвердила. У нас были адресные обходы, мы достучались до каждого жителя, чтобы проинформировать его о выборах. Люди могли голосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации, что стало большим подспорьем для избирателей. В нашем районе присутствовали общественные наблюдатели, которые тесно с нами контактировали".
Заслуги организаторов выборов отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который когда-то и сам и работал в этой системе. Он указал на то, что задача работников избирательной системы - правильно и четко реагировать на современные запросы общества. И в течение многих лет сотрудники областного избиркома подтверждали высокий профессионализм и добросовестный подход к своей работе. Благодаря избиркому в регионе создана и продолжает совершенствоваться правовая база, действует четкий механизм общественного контроля за выборами.
"Областная избирательная комиссия работает в тесном контакте с органами государственной власти и местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями. Всегда очень жестко требует соблюдения законности от всех участников избирательного процесса, во всем руководствуется буквой и духом закона, - сказал глава региона. - Избирательная комиссия выдержала серьезную проверку временем, успешно пройдя все этапы своего становления и развития в качестве одного из важнейших политических институтов гражданского общества".
Президент РФ поставил задачу - в сентябре, в единый день голосования, провести честные, конкретные и легитимные выборы. "И мы с этой задачей справились. Нам удалось восстановить пошатнувшееся доверие людей к избирательной системе в Самарской области, убедить наших граждан в необходимости их участия в выборах, свести к минимуму даже саму возможность каких-то злоупотреблений, - резюмировал Дмитрий Азаров. - Каждому члену избирательной комиссии удалось достучаться до сердец, до разума людей, объяснить им, насколько это важно. Доказать, что каждый голос и мнение будет учтено в соответствии с законом, каким бы это мнение не было. Это вы сделали, спасибо вам за это".
В честь юбилея и за многолетнюю добросовестную работу многие сотрудники избиркома в этот день получили награды от губернатора и ЦИК РФ. Кроме того, от лица Самарской губернской думы организаторов выборов поздравил и вручил им награды председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин.
"Сегодня Самарская область может гордиться своими избирательными комиссиями. Вы на достойном уровне представляете наш регион", - сказал депутат, передает Волга Ньюс.
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