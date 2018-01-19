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В Самаре объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Железнодорожного района
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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Железнодорожного района

19 января 2018 21:03
191
Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 января 2018 года до 16 февраля 2018 года (включительно).
Совет депутатов Железнодорожного района Самары объявляет конкурс на замещение должности главы администрации Железнодорожного района.

В конкурсе имеют право принимать участие граждане:

- владеющие государственным языком Российской Федерации;
- имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа муниципальной службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности;
- при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 января 2018 года до 16 февраля 2018 года (включительно) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21, каб. 31.

Конкурс состоится:

- 20 февраля 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21, актовый зал;
- 21 февраля 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21, актовый зал (при необходимости);
- 22 февраля 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21, актовый зал (при необходимости).

Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные время и место лично.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов.

Ранее руководителем Железнодорожного района являлась Елена Лапушкина, которая 26 декабря 2017 года избрана главой Самары.
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Комментарии



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Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 января 2018 года до 16 февраля 2018 года (включительно).
В Самаре объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Железнодорожного района
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