В Самаре обсудили вопросы безопасности при использовании газового оборудования и подготовку к весеннему паводку
23 января 2019 17:45
160
Сегодня, 23 января 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл совещание с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области в режиме видеоконференции.
В начале заседания был рассмотрен вопрос, касающийся обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного и
внутридомового газового оборудования. Министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков доложил, что на сегодняшний день определен перечень первоочередных мероприятий, направленных на выявление и предотвращение инцидентов при использовании гражданами газового оборудования.
Для этой работы при органах местного самоуправления созданы специальные комиссии по координации действий органов исполнительной
власти, государственной жилищной инспекции Самарской области и газораспределительных организаций. Газораспределительными организациями подготовлен список квартир, в которых выявлены нарушения при использовании газового оборудования. Всего по области их 1892. Управляющими компаниями составлены графики обходов таких квартир и уведомлений граждан о необходимости устранения нарушений.
Министр также отметил, что в муниципалитетах региона активно ведется информирование населения о потенциальной угрозе отравления угарным газом, и усилена разъяснительная работа о необходимости заключения жителями договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
«Вопрос безопасности при использовании газового оборудования, к сожалению, актуален как для нашей области, так и для всей страны. Коллеги! После печальных событий, которые произошли в новогодние праздники, жители повысили бдительность и стали чаще обращаться в газовые организации для проверки внутридомового оборудования. Да, в связи с этим повышается нагрузка на соответствующие службы. Но для всех нас главное - предотвратить трагедию, избежать её страшных последствий. Поэтому на все обращения необходимо
реагировать, причём оперативно!» - потребовал А. Нефёдов.
Участники совещания также обсудили подготовку к предстоящему весеннему паводку. Его предварительный прогноз сделал начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов. Он отметил, что осеннее увлажнение почвы в прошлом году в бассейнах рек области составило 24-66% от нормы (в 2017 году – 103-123% от нормы). По данным наблюдательной сети на 20 января запасы воды в снеге в бассейнах рек Самара, Большой и Малый Кинель составляет 87-94%. В бассейнах остальных рек – 110-204% от нормы. Это выше предыдущего года более чем в 2 раза. Высота снежного покрова на 20 января текущего года составила в среднем по области 40 см (160% от нормы). В прошлом году – 24 см. Глубина промерзания почвы на 20 января в среднем по области составила 40 см (год назад – 25 см). А.Мингазов отметил, что официальный прогноз максимальных уровней воды на реках области будет представлен в первой декаде марта, после анализа осенне-зимних материалов
наблюдений.
О подготовке гидротехнических сооружений к прохождению паводка рассказал заместитель министра лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго. Он отметил, что общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений по состоянию на январь текущего года составляет 53 объекта. В прошлом году проведена работа по оформлению 2 ГТС в муниципальную собственность, а также начата процедура оформления в собственность еще 2 ГТС – данные объекты поставлены на учет в
Единый государственный реестр прав на недвижимость как бесхозяйные.
«В декабре прошлого года в министерстве состоялось совещание с муниципальными образованиями Самарской области, на территориях которых находятся бесхозяйные ГТС. В ходе совещания выработаны пути решения проблем, связанных с оформлением данных сооружений в собственность», - сообщил заместитель министра.
«Каждый год задолго до наступления весны мы проводим целый комплекс превентивных мероприятий. Наиболее ответственное направление при подготовке к весеннему половодью – гидротехнические сооружения. Все они без исключения должны находиться на контроле. Безаварийная работа ГТС – это залог спокойного прохождения паводка», - заключил председатель областного Правительства, передает пресс-служба облправительства.
В начале заседания был рассмотрен вопрос, касающийся обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного и
внутридомового газового оборудования. Министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков доложил, что на сегодняшний день определен перечень первоочередных мероприятий, направленных на выявление и предотвращение инцидентов при использовании гражданами газового оборудования.
Для этой работы при органах местного самоуправления созданы специальные комиссии по координации действий органов исполнительной
власти, государственной жилищной инспекции Самарской области и газораспределительных организаций. Газораспределительными организациями подготовлен список квартир, в которых выявлены нарушения при использовании газового оборудования. Всего по области их 1892. Управляющими компаниями составлены графики обходов таких квартир и уведомлений граждан о необходимости устранения нарушений.
Министр также отметил, что в муниципалитетах региона активно ведется информирование населения о потенциальной угрозе отравления угарным газом, и усилена разъяснительная работа о необходимости заключения жителями договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
«Вопрос безопасности при использовании газового оборудования, к сожалению, актуален как для нашей области, так и для всей страны. Коллеги! После печальных событий, которые произошли в новогодние праздники, жители повысили бдительность и стали чаще обращаться в газовые организации для проверки внутридомового оборудования. Да, в связи с этим повышается нагрузка на соответствующие службы. Но для всех нас главное - предотвратить трагедию, избежать её страшных последствий. Поэтому на все обращения необходимо
реагировать, причём оперативно!» - потребовал А. Нефёдов.
Участники совещания также обсудили подготовку к предстоящему весеннему паводку. Его предварительный прогноз сделал начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов. Он отметил, что осеннее увлажнение почвы в прошлом году в бассейнах рек области составило 24-66% от нормы (в 2017 году – 103-123% от нормы). По данным наблюдательной сети на 20 января запасы воды в снеге в бассейнах рек Самара, Большой и Малый Кинель составляет 87-94%. В бассейнах остальных рек – 110-204% от нормы. Это выше предыдущего года более чем в 2 раза. Высота снежного покрова на 20 января текущего года составила в среднем по области 40 см (160% от нормы). В прошлом году – 24 см. Глубина промерзания почвы на 20 января в среднем по области составила 40 см (год назад – 25 см). А.Мингазов отметил, что официальный прогноз максимальных уровней воды на реках области будет представлен в первой декаде марта, после анализа осенне-зимних материалов
наблюдений.
О подготовке гидротехнических сооружений к прохождению паводка рассказал заместитель министра лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго. Он отметил, что общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений по состоянию на январь текущего года составляет 53 объекта. В прошлом году проведена работа по оформлению 2 ГТС в муниципальную собственность, а также начата процедура оформления в собственность еще 2 ГТС – данные объекты поставлены на учет в
Единый государственный реестр прав на недвижимость как бесхозяйные.
«В декабре прошлого года в министерстве состоялось совещание с муниципальными образованиями Самарской области, на территориях которых находятся бесхозяйные ГТС. В ходе совещания выработаны пути решения проблем, связанных с оформлением данных сооружений в собственность», - сообщил заместитель министра.
«Каждый год задолго до наступления весны мы проводим целый комплекс превентивных мероприятий. Наиболее ответственное направление при подготовке к весеннему половодью – гидротехнические сооружения. Все они без исключения должны находиться на контроле. Безаварийная работа ГТС – это залог спокойного прохождения паводка», - заключил председатель областного Правительства, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 января 2019 23:10
Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными. Политика региона
135
23 января 2019 22:48
Глава региона принял участие в заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Политика региона
104
23 января 2019 21:08
Эффекта для энергетики мало, а недовольства много, объясняют чиновники. Политика региона
176
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1087
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
797
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
784
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
708
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
894
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1112
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
968
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1302
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
910
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1687
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1479
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1826
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2193
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2416
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3647
Мероприятия