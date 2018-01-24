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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре обсудили проблемы социально-трудовых отношений

24 января 2018 16:22
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В рамках проекта будет создана «Молодежная лига управленцев», на базе которой с высшими учебными заведениями будут заключены соглашения о взаимодействии в поиске одаренных и талантливых ребят из числа студентов.
В среду, 24 января, под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной состоялось заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Представители профильных департаментов, Союза работодателей Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области обсудили вопросы, связанные с организацией стажировок для студентов и выпускников на ведущих городских предприятиях, меры по содействию занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, а также общие планы работы трехсторонней комиссии на 2018 год.

По словам директора самарского Центра занятости населения Ирины Сефединовой, в 2017 году в учреждение обратилось 647 людей с ограниченными возможностями здоровья, из которых было трудоустроено 436 человека. При этом сотрудники центра оказывают меры поддержки маломобильным гражданам при поиске работы: оказывают психологическую помощь, проводят профориентационную
работу, организуют курсы по переобучению или повышению квалификации, а также сопровождают маломобильных граждан к месту трудоустройства. Кроме того, в 2017 году стартовала программа по повышению уровня трудоустройства инвалидов, в рамках которой организациям, принявшим к себе на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, выделяются субсидии. Программа также предусматривает оказание поддержки гражданам, решившим открыть свое дело. Так в прошлом году двое подопечных центра запустили свои бизнес-проекты – театр танца для детей и взрослых и социальный центр краткосрочного пребывания для инвалидов и пенсионеров.

На заседании было отмечено, что зачастую сложности возникают при формировании банка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые организации предоставляют всего 0,2 или 0,5 ставки, либо те
вакансии, на которые по объективным причинам невозможно устроить инвалидов.

«Этот вопрос действительно крайне важен и требует особого внимания. Необходимо сформировать списки работодателей, предоставляющих такие ставки, и провести с ними беседу. Не в целях репрессий и принуждений, а для того, чтобы люди поняли всю социальную значимость вопроса», - отметила Елена Лапушкина.

Говоря о трудоустройстве молодежи, Ирина Сефединова подчеркнула, что наиболее востребованным у работодателей направлением совместной деятельности является организация стажировок для молодых специалистов. Традиционно наибольшее количество вакантных мест предоставляют промышленные предприятия – авиационный завод «Авиакор», ПАО «Кузнецов», Самарский комбинат керамических материалов и другие. При этом представители интеллектуальных профессий испытывают недостаток вакантных мест.

Руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина отметила, что переломить ситуацию поможет стартовавший на этой неделе кадровый проект горадминистрации «Самарская траектория роста». Она напомнила, что проект направлен на обновление кадрового состава органов местного самоуправления и привлечение профессионалов к управлению городом.

В рамках проекта будет создана «Молодежная лига управленцев», на базе которой с высшими учебными заведениями будут заключены соглашения о взаимодействии в поиске одаренных и талантливых ребят из числа студентов. Члены «Молодежной лиги управленцев» смогут проходить практику в подразделениях администрации Самары, за каждым будет закреплен наставник из числа опытных муниципальных служащих.

Кроме того, «Самарская траектория роста» предполагает проведение работы с действующим кадровым резервом органов местного самоуправления и развитие системы оперативного кадрового резерва на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Руководитель Департамента подчеркнула, что проект набирает обороты: только в оперативный резерв за первую неделю было подано более трехсот заявок, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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