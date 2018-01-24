В Самаре обсудили проблемы социально-трудовых отношений

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В среду, 24 января, под председательством Главы Самарысостоялось заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Представители профильных департаментов, Союза работодателей Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области обсудили вопросы, связанные с организацией стажировок для студентов и выпускников на ведущих городских предприятиях, меры по содействию занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, а также общие планы работы трехсторонней комиссии на 2018 год.По словам директора самарского Центра занятости населения, в 2017 году в учреждение обратилось 647 людей с ограниченными возможностями здоровья, из которых было трудоустроено 436 человека. При этом сотрудники центра оказывают меры поддержки маломобильным гражданам при поиске работы: оказывают психологическую помощь, проводят профориентационнуюработу, организуют курсы по переобучению или повышению квалификации, а также сопровождают маломобильных граждан к месту трудоустройства. Кроме того, в 2017 году стартовала программа по повышению уровня трудоустройства инвалидов, в рамках которой организациям, принявшим к себе на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, выделяются субсидии. Программа также предусматривает оказание поддержки гражданам, решившим открыть свое дело. Так в прошлом году двое подопечных центра запустили свои бизнес-проекты – театр танца для детей и взрослых и социальный центр краткосрочного пребывания для инвалидов и пенсионеров.На заседании было отмечено, что зачастую сложности возникают при формировании банка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые организации предоставляют всего 0,2 или 0,5 ставки, либо тевакансии, на которые по объективным причинам невозможно устроить инвалидов.«Этот вопрос действительно крайне важен и требует особого внимания. Необходимо сформировать списки работодателей, предоставляющих такие ставки, и провести с ними беседу. Не в целях репрессий и принуждений, а для того, чтобы люди поняли всю социальную значимость вопроса», - отметила Елена Лапушкина.Говоря о трудоустройстве молодежи, Ирина Сефединова подчеркнула, что наиболее востребованным у работодателей направлением совместной деятельности является организация стажировок для молодых специалистов. Традиционно наибольшее количество вакантных мест предоставляют промышленные предприятия – авиационный завод «Авиакор», ПАО «Кузнецов», Самарский комбинат керамических материалов и другие. При этом представители интеллектуальных профессий испытывают недостаток вакантных мест.Руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политикеотметила, что переломить ситуацию поможет стартовавший на этой неделе кадровый проект горадминистрации «Самарская траектория роста». Она напомнила, что проект направлен на обновление кадрового состава органов местного самоуправления и привлечение профессионалов к управлению городом.В рамках проекта будет создана «Молодежная лига управленцев», на базе которой с высшими учебными заведениями будут заключены соглашения о взаимодействии в поиске одаренных и талантливых ребят из числа студентов. Члены «Молодежной лиги управленцев» смогут проходить практику в подразделениях администрации Самары, за каждым будет закреплен наставник из числа опытных муниципальных служащих.Кроме того, «Самарская траектория роста» предполагает проведение работы с действующим кадровым резервом органов местного самоуправления и развитие системы оперативного кадрового резерва на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Руководитель Департамента подчеркнула, что проект набирает обороты: только в оперативный резерв за первую неделю было подано более трехсот заявок, сообщает пресс-служба администрации Самары.