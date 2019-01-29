В Самаре обсудили перспективы реконструкции самарского театра драмы

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обсудил с руководителями региональных ведомств и заслуженными работниками культуры реализацию наиболее значимых проектов отрасли.Участники совещания обсудили перспективы реконструкции самарского театра драмы им. Горького.Напомним, в этом вопросе регион заручился поддержкой зампреда Правительства РФдано соответствующее поручение.Сегодня были представлены концептуальные варианты реконструкции.Их два:- строительство пристроя со стороны сквера им. Пушкина (на месте сегодняшнего хоздвора);- создание новой площадки под площадью Чапаева с выходом в сторону ул. Куйбышева.Планируется, что в новой постройке расположится малая сцена, современные репетиционные помещения и цеха.Все представленные варианты требуют детальной проработки и расчетов.Дмитрий Азаров поручил подготовить обоснования по каждому проектному решению. Учитывая, что в реализации проекта регион рассчитывает на федеральную поддержку, все варианты будут обсуждаться в Минкульте РФ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.