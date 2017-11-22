В Самаре обсудили меры повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей

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Напомним, что врио губернатора Самарской областиотметил, что свою задачу как главы региона видит в том, чтобы все предприятия, которые есть в Самарской области, работали: «Чтобы мы производили как можно больше продукции, а это, естественно, возможно только в одном случае - если будут появляться новые рабочие места, в том числе, высокопроизводительные. Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна».Участники «круглого стола» в ходе встречи обсудили меры повышения конкурентоспособности самарской продукции.«Работа Правительства Самарской области не нацелена на создание дискриминационных условий для поставщиков и производителей из других регионов. Текущая задача органов власти заключается в содействии в увеличении доли качественной продукции по доступным ценам, в том числе местных производителей и поставщиков. Практически во всех товарных группах у нас присутствуют местныепроизводители, существенная доля продукции сконцентрирована в таких товарных группах как молоко и молочная продукция, хлеб, хлебобулочные изделия, колбасные изделия», - отметила руководитель управления торговли и потребительского рынка областного минэкономразвитияВ ходе дискуссии руководитель УФАС по Самарской областиотметил, что взаимодействие торговых сетей с поставщиками продукции никак не может быть квалифицировано как недобросовестная конкуренция. «Нам часто пишут, что есть превалирующее положение федеральных торговых сетей, таких как Тандер, Х5, Лента, Ашан, Метро и других, но все это нужно рассматриваться через призму законодательства о торговой деятельности с регулярными правовыми проверками на этот счет. С точки зрения конкуренции это не может иметь решающего значения для увеличения поставок местными производителями на продовольственные рынки. И здесь должен быть комплекс мер со стороны Правительства Самарской области и органов местного самоуправления, которые позволили бы местным производителям активно реализовывать свою продукцию».В свою очередь, представители торговых сетей обозначили свою позицию по данному вопросу. «Рынок диктует нам свои правила, мы не можем уходить от его влияния. Если поставщик надлежащим образом выполняет свои условия по договору, то у него будет приоритет при заключении следующего договора. Помимо этого для местных производителей в любом случае преференции. С логистической точки зрениянам это более выгодно. В супермаркете «Миндаль» в Самаре доля местного производителя на полках доходит до 70%. Что касается потребительской корзины — это 100% местный производитель», - сообщил заместитель директора по общим и правовым вопросам торговой сети «Белый пеликан» и торговой сети «Миндаль»В то же время, у местных производителей есть и некоторые проблемы с вхождением в крупные магазины. Основными препятствиями являются требования торговых сетей к фасовке и калибровке продукции, к ее внешнему виду (востребованы мытые и чищеные овощи), а также стабильность поставок.Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Борская индейка»и директор ООО "Красноярский хлебокомбинат"поделились опытом использования альтернативных способов реализации продукции (выездная торговля, рынки, ярмарки и другие). В свою очередь представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской областирассказала участникам круглого стола о существующих мерах поддержки местных производителей в рамках действующей государственной программы Самарской области.Подводя итоги, участники круглого стола договорились рассмотреть возможность создания рабочей группы, которая займется оценкой эффективности вхождения местных товаропроизводителей в крупные торговые сети, сообщает пресс-служба облправительства.