В Самаре обсудили дальнейшее развитие микрорайона Волгарь

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Глава Самарыпровела рабочее совещание, в рамках которого обсуждались вопросы развития микрорайона Волгарь. В мероприятии приняли участие представители профильных департаментов и министерств, компании-застройщика, а также органов МВД и ГИБДД.На повестку были вынесены вопросы, требующие первоочередного решения – транспортное обеспечение, организация дополнительных торговых площадей в шаговой доступности, обеспечение местных жителей медицинскими услугами и организация общественного порядка. Именно на них обратил особое внимание врио губернатора Самарской областиво время открытия нового детского сада в микрорайоне Волгарь на прошлой неделе.Участники встречи отметили, что необходимо начать с организации грамотного транспортного сообщения между центральной частью города и микрорайоном. В качестве варианта было предложено связать общественным транспортом микрорайон со станцией «Красный кряжок». Отсюда горожане могут без пробок добраться до железнодорожного вокзала. Предполагается, что автобусный маршрут будет проходить от улицы Осетинской через улицу Казачью, Шоссейную и далее – к станции «Красный кряжок». Таким образом удастся снизитьнагрузку на «южные ворота» города и сократить время поездки от микрорайона до центра до 15 минут.По поручению Елены Лапушкиной, была создана рабочая группа, в которую вошли представители Администрации, ГИБДД и транспортной компании. Сразу после окончания совещания участники группы отправились в микрорайон для детальной проработки маршрута. В ближайшие дни специалистам необходимо определить места остановок и стоянок общественного транспорта, пешеходных переходов, дорожных знаков, а также утвердить перекрестки, на которых организуют светофорное регулирование. При этом, автобусы с действующих муниципальных маршрутов снимать не будут - транспорт предоставит Самарская пригородная пассажирская компания.«Наша задача – сделать так, чтобы люди с комфортом добирались до дома, чтобы им не приходилось ежедневно преодолевать большие расстояния пешком», - подчеркнула Глава города.Параллельно с решением транспортного вопроса будет решаться вопрос с увеличением числа объектов потребительского рынка, в которых нуждается Волгарь.«Микрорайон активно развивается, число жителей растет. При этом, у людей сейчас нет возможности приобрести продукты питания и товары первой необходимости в непосредственной близости от своих домов. Именно поэтому нами принято решение, в соответствии с которым компания-застройщик берет на себя обязательства по установке ряда торговых павильонов. Эти объекты потребительского рынка должны вписываться в архитектурную концепцию микрорайона и обеспечивать жителей всем необходимым», - сказала Елена Лапушкина.Говоря об обеспечении жителей медицинскими услугами, было принято решение об открытии офиса врачей общей практики до появления поликлиники в микрорайоне. За охраной общественного порядка по-прежнему будут следить участковые: застройщик также готов предоставить помещения для пунктов полиции. Кроме того, при необходимости городское управление МВД готово пункты полиции для размещения сотрудников патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары