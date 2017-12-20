В Самаре начала работу конкурсная комиссии по отбору кандидатур на должность главы Самары

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Открыл работу комиссии врио губернатора: "Мы искренне рады тому, что конкурс нашел отклик среди людей разных возрастов, профессий, политических взглядов. Это значит, что борьба будет действительно конкурентной, а выбор нелегким".Глава региона: "Я убежден, что члены конкурсной комиссии сделают обдуманный, стратегически верный выбор. Но это не значит, что идеи, программные планы, компетенции остальных участников конкурса не будут использованы"Секретарь комиссии: "Не все кандидаты представили списки о доходах и расходах супругов, у двоих нет высшего образования. Голосованием принято решение допустить всех участников к участию в собеседовании".Комиссией принято решение разделить собеседование с кандидатами на два дня: сегодня и завтра.Комиссия заслушивает кандидатов в хронологическом порядкеПредседатель комиссии Дмитрий Азаров принял решение в самих слушаниях не участвовать: "Не хотел бы, чтобы мое присутствие повлияло на мнение членов комиссии, и тем более- определило итог слушаний".