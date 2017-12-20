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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре начала работу конкурсная комиссии по отбору кандидатур на должность главы Самары

20 декабря 2017 15:26
146
Комиссией принято решение разделить собеседование с кандидатами на два дня: сегодня и завтра.
В Самаре начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Самары. В конкурсе участвуют 46 кандидатов. В комиссию вошли 20 человек, в числе которых - представители общественных организаций, почетные граждане города и области.

Открыл работу комиссии врио губернатора Дмитрий Азаров: "Мы искренне рады тому, что конкурс нашел отклик среди людей разных возрастов, профессий, политических взглядов. Это значит, что борьба будет действительно конкурентной, а выбор нелегким".
Глава региона: "Я убежден, что члены конкурсной комиссии сделают обдуманный, стратегически верный выбор. Но это не значит, что идеи, программные планы, компетенции остальных участников конкурса не будут использованы"

Секретарь комиссии Владимир Пронин: "Не все кандидаты представили списки о доходах и расходах супругов, у двоих нет высшего образования. Голосованием принято решение допустить всех участников к участию в собеседовании".

Комиссией принято решение разделить собеседование с кандидатами на два дня: сегодня и завтра.

Комиссия заслушивает кандидатов в хронологическом порядке 

Председатель комиссии Дмитрий Азаров принял решение в самих слушаниях не участвовать: "Не хотел бы, чтобы мое присутствие повлияло на мнение членов комиссии, и тем более- определило итог слушаний".
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