В Самаре начала работу конкурсная комиссии по отбору кандидатур на должность главы Самары
20 декабря 2017 15:26
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Открыл работу комиссии врио губернатора Дмитрий Азаров: "Мы искренне рады тому, что конкурс нашел отклик среди людей разных возрастов, профессий, политических взглядов. Это значит, что борьба будет действительно конкурентной, а выбор нелегким".
Глава региона: "Я убежден, что члены конкурсной комиссии сделают обдуманный, стратегически верный выбор. Но это не значит, что идеи, программные планы, компетенции остальных участников конкурса не будут использованы"
Секретарь комиссии Владимир Пронин: "Не все кандидаты представили списки о доходах и расходах супругов, у двоих нет высшего образования. Голосованием принято решение допустить всех участников к участию в собеседовании".
Комиссией принято решение разделить собеседование с кандидатами на два дня: сегодня и завтра.
Комиссия заслушивает кандидатов в хронологическом порядке
Председатель комиссии Дмитрий Азаров принял решение в самих слушаниях не участвовать: "Не хотел бы, чтобы мое присутствие повлияло на мнение членов комиссии, и тем более- определило итог слушаний".
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