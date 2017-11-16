В Самаре можно будет проголосовать на выборах вне зависимости от места прописки
16 ноября 2017 11:45
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Как стало известно, теперь жители Самарской области смогут проголосовать по месту своего фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения. Об этом на заседании сообщил заместитель председателя регионального избиркома Алексей Солдатов.
"Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места жительства, может за 45-5 дней (с 31 января по 12 марта) до дня голосования прийти в территориальную избирательную комиссию, а за 20-5 дней до дня голосования (с 25 февраля по 12 марта) в участковую избирательную комиссию и подать заявление о включении его в список избирателей на избирательном участке по месту нахождения. Также заявления можно будет подать через МФЦ и портал "Госуслуги"", — пояснил Алексей Солдатов.
Избиратели, которые решили покинуть свое местожительство непосредственно перед днем голосования ( за 4 и менее дней до дня голосования), также смогут отдать свой голос по месту фактического нахождения в день голосования, подав в участковую избирательную комиссию по месту жительства специальное заявление, пишет ФедералПресс.
Во время предстоящих выборов президента в Самарской области будут работать 214 комплексов обработки избирательных бюллетеней и система видеонаблюдения.
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