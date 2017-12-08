Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре могут провести референдум о возвращении народных выборов мэра Вопрос о референдумах в регионе будут решать депутаты Губдумы.
В Самаре могут провести референдум о возвращении народных выборов мэра
Из-за снегопада самарцы стали чаще получать травмы Это ушибы, переломы и растяжения.
Из-за снегопада самарцы стали чаще получать травмы
Зимой состав
Зимой состав "Крыльев Советов" пополнят два-три игрока
Дмитрий Азаров провел встречу с новым командующим Второй Гвардейской Армии Рустамом Мурадовым Ранее генерал-майор был представлен офицерам штаба армии.
Дмитрий Азаров провел встречу с новым командующим Второй Гвардейской Армии Рустамом Мурадовым
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем героев Отечества Чтить память героических предков – это долг нынешнего и будущих поколений, отметил он.
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем героев Отечества
Почта России: глава Самарского УФПС отстранен от исполнения обязанностей, расследование начато В понедельник, 11 декабря, в Самару прибудут специалисты для проведения дополнительного расследования.
Почта России: глава Самарского УФПС отстранен от исполнения обязанностей, расследование начато
Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области В отношении должников принимается ряд мер.
Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области
РФ привлечет на 20% меньше иностранных работников в 2018 году Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РФ привлечет на 20% меньше иностранных работников в 2018 году
сегодня  Пятница, 8 декабря, 11:57
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/12:
USD 59.29
0.36
EUR 69.93
0.22
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре могут провести референдум о возвращении народных выборов мэра

8 декабря 2017 11:52
4
В Самаре могут провести референдум о возвращении народных выборов мэра Вопрос о референдумах в регионе будут решать депутаты Губдумы.
Вопрос о референдумах в регионе будут решать депутаты Губдумы.

Реготделение партии «Яблоко» добивается народного референдума о возврате прямых выборов мэров и депутатов в муниципалитетах Самарской области жителями региона.
Накануне избирательная комиссия Самарской области, рассмотрев обращение «яблочников», приняла решение направить ходатайство в Самарскую Губернскую Думу, так как не нашла нарушений в процедуре выдвижения инициативы.
Теперь, если депутаты решат, что вопрос можно вынести на референдум, инициаторам нужно будет собрать подписи избирателей в его поддержку, пишет Самру.ру.

Напомним, в рамках реформы местного самоуправления в Самаре с 2015 года депутаты городской Думы назначаются из числа депутатов райсоветов, а глава города с 2014 года назначается депутатами из числа претендентов, выбранных специальной конкурсной комиссией, а не выбирается местными жителями.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
7 декабря 2017  23:47
Соответствующие изменения позволят исключить образование автомобильных заторов рядом с ТЦ.
Путин подписал закон, который обязывает ТЦ, находящиеся рядом с федеральными автодорогами, строить съезды и создавать парковки
Соответствующие изменения позволят исключить образование автомобильных заторов рядом с ТЦ.  Политика региона
290
7 декабря 2017  12:48
Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области за ноябрь-2017 Рейтинг сформирован по частоте упоминаний в материалах Рунета.
Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области за ноябрь-2017
Рейтинг сформирован по частоте упоминаний в материалах Рунета. Политика региона
286
7 декабря 2017  09:32
В Самаре состоится конференция Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия». Изменится состав политсовета.
В Самаре состоится конференция Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия»
Изменится состав политсовета. Политика региона
209
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1956
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1359
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1280
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5432
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1982
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8882
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2655
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10373
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3031
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2415
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1634
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1993
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1889
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1588
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3219
Весь список

Мероприятия
Финальные мероприятия по номинации «Лучший матрос речного флота» состоится в Самарской области
Выставка «Коллажи Жака Превера» откроется в Самаре
Центральная городская библиотека им. Крупской отмечает 95-летие
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1025

Покупать на eBay и AliExpress теперь можно только с ИНН

356

Росстат рассказал о динамике цен на новогодние подарки

332
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

2146

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

1963

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1882
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда