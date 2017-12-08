В Самаре могут провести референдум о возвращении народных выборов мэра
8 декабря 2017 11:52
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Реготделение партии «Яблоко» добивается народного референдума о возврате прямых выборов мэров и депутатов в муниципалитетах Самарской области жителями региона.
Накануне избирательная комиссия Самарской области, рассмотрев обращение «яблочников», приняла решение направить ходатайство в Самарскую Губернскую Думу, так как не нашла нарушений в процедуре выдвижения инициативы.
Теперь, если депутаты решат, что вопрос можно вынести на референдум, инициаторам нужно будет собрать подписи избирателей в его поддержку, пишет Самру.ру.
Напомним, в рамках реформы местного самоуправления в Самаре с 2015 года депутаты городской Думы назначаются из числа депутатов райсоветов, а глава города с 2014 года назначается депутатами из числа претендентов, выбранных специальной конкурсной комиссией, а не выбирается местными жителями.
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