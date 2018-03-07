В Самаре Владимир Путин заявил о необходимости создания закона о регулировании интернета

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« Я на законодательном уровне попросил систему безопасности разобраться. Крики по поводу свободы интернета, может, и правильные, но общество должно в сетях детей защищать от того, что происходит. Интернет должен тоже подчиняться каким-то законам, — сказал Владимир Путин.Так президент ответил на предложение генерального директора группы компаний InfoWatch, соосновательницы компании «Лаборатория Касперского» Натальи Касперской ограничить для детей доступ в группы в соцсетях, что якобы создают «пропаганду суицидальной романтики».Фото: «СО» ОНЛАЙН ©