В Самаре Владимир Путин заявил о необходимости создания закона о регулировании интернета
7 марта 2018 20:02
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« Я на законодательном уровне попросил систему безопасности разобраться. Крики по поводу свободы интернета, может, и правильные, но общество должно в сетях детей защищать от того, что происходит. Интернет должен тоже подчиняться каким-то законам, — сказал Владимир Путин.
Так президент ответил на предложение генерального директора группы компаний InfoWatch, соосновательницы компании «Лаборатория Касперского» Натальи Касперской ограничить для детей доступ в группы в соцсетях, что якобы создают «пропаганду суицидальной романтики».
Фото: «СО» ОНЛАЙН ©
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