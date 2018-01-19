В Самаре Михаил Бабич и Максим Соколов провели выездное совещание по обеспечению транспортной безопасности в регионах ПФО

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Открывая совещание, полномочный представительотметил, что в силу географического положения, экономической развитости и привлекательности регионов в округе сконцентрированы все виды перевозок с довольно внушительным пассажиропотоком и грузооборотом. На территории ПФО расположено 18 аэропортов, 68 железнодорожных вокзалов и 561 пассажирская станция, 25 речных вокзалов, более 150 пристаней и причалов.Отдельно Михаил Бабич остановился на вопросах обеспечения транспортной безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Он обратил внимание собравшихся на то, что, по оценкам экспертов, в города-организаторы международного спортивного мероприятия (г.г.Н.Новгород, Самара, Саранск, Казань) ожидается прибытие свыше 2 миллионов зрителей и туристов, спортсменов, членов официальных делегаций международных спортивных команд и федераций, представителей средств массовой информации более чем из 30-ти стран мира. В течение последних нескольких лет в сфере совершенствования мер обеспечения безопасности на транспорте проделана значительная организационная и профилактическая работа. В регионах сформирована и продолжает совершенствоваться соответствующая региональная нормативная правовая база. В сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на объектах транспортной инфраструктуры органами государственной власти субъектов Российской Федерации, находящимися в пределах Приволжского федерального округа, принято более 600 нормативно-правовых актов.«Этой сложнейшей и важнейшей для людей проблеме мы уделяем самое пристальное внимание. Комплекс вопросов по транспортной безопасности регулярно обсуждается на заседаниях антитеррористических комиссий в регионах, на муниципальных антитеррористических комиссиях. Минимум два раза в год мы обсуждаем этот вопрос на окружной коллегии по безопасности. Все решения, которые необходимо реализовать не только по подготовке Чемпионата мира по футболу, но и в целом по транспортной безопасности, находятся в плотном графике. Они касаются железнодорожного, автомобильного, речного транспорта, портов, вокзалов, воздушного транспорта и аэропортов. Сегодня на совещании мы проверили ход исполнения этих поручений. Времени остается очень мало, ряд контрольных сроков завершается к 1 апреля. Очень важно, чтобы регионы синхронизировано вышли на выполнение поставленных задач. Конечно, требуется концентрация материальных, технических и людских ресурсов, но, тем не менее, эту задачу надо решить. Причем решать не в контексте Чемпионата мира, ее надо решить вообще. Чемпионат мира – хороший повод, чтобы эти сложные вопросы реализовать на практике», - подчеркнул Михаил Бабич.Министр транспорта Российской Федерациирассказал, что необходимо особо внимательно относиться к вопросам транспортной инфраструктуры и вопросам транспортной безопасности при проведении Чемпионата Мира по Футболу 2018 года. «Сегодня транспортная инфраструктура в целом находится в высокой степени готовности, в том числе здесь, в Самаре, перед Новым годом был введен ряд объектов дорожной инфраструктуры, я надеюсь, все это заметили. Аналогичная работа также активно ведется и в других субъектах Приволжского федерального округа», - рассказал Министр.Максим Соколов отметил, что подготовка к Чемпионату должна вестись не только в аэропортах, на автомобильных дорогах, в метрополитенах, но и на объектах железнодорожного, а в особенности автобусного транспорта, потому что большая часть болельщиков и гостей Чемпионата будет прибывать автобусами, а значит, нужно подготовить и автовокзалы. «Эти вопросы как раз и были одним из предметов нашего совещания. Я полностью соглашусь с Михаилом Викторовичем Бабичем в том, что Чемпионат мира - это такое знаковое событие, к которому мы безусловно должны быть готовы, но сама транспортная безопасность - это вопрос ежедневной заботы руководителей транспортных компаний, глав субъектов Российской Федерации, глав антитеррористических комиссий, поскольку от этого зависит комфорт, а самое главное, безопасность всех, кто пользуется транспортом», - отметил Максим Соколов.В ходе совещания проанализирован опыт регионов ПФО в рассматриваемой сфере, обсуждены наиболее проблемные вопросы и выработаны дополнительные конкретные меры в области обеспечения безопасности деятельности транспортного комплекса в ПФО., в свою очередь, выразил слова благодарности Михаилу Бабичу и Максиму Соколову за то внимание, которое оказывается Самарской области со стороны федерального центра. «Результаты принятых вами решений очевидны для большинства жителей региона. Это вопросы не только транспортной и дорожной инфраструктуры, но и большинство вопросов социально-экономического развития», - сказал глава региона.Дмитрий Азаров добавил, что вопросам обеспечения безопасности в Самарской области традиционно уделяется повышенное внимание.«Эти вопросы носят не праздный характер, они по-прежнему сложны. Контрольные даты определены по каждому объекту, динамика есть и она положительная», - сказал руководитель области.Глава региона подчеркнул, что Самарская область является важным транспортным узлом. Он напомнил, что недавно проводилось отдельное совещание по участию региона в международных транспортных коридорах. Со стороны областного правительства подготовлены предложения по участию региона в важнейших евроазиатских инфраструктурных проектах, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: izvmor.ru