В Самаре состоялся семинар по проблемам реализации Стратегии государственной национальной политики
20 декабря 2018 18:27
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В семинаре приняли участие федеральный инспектор департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Илья Рябков, руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента по связям с общественностью Администрации Губернатора Самарской области Надежда Осипова, эксперт Администрации Президента РФ, доктор исторических наук Юлия Гусева.
Первый замруководителя Администрации Губернатора Самарской области, Виктор Кузнецов, приветствуя участников мероприятия, отметил, что такие встречи позволяют наладить обмен опытом, помогают в решении сложных вопросов в сфере межнациональных отношений.
Илья Рябков рассказал о задачах и перспективах реализации Стратегии государственной национальной политики (в новой редакции) и подчеркнул, что от муниципальных органов власти очень многое зависит в этой работе. Главные приоритеты стратегии – это укрепление российской гражданской идентичности, сохранение и развитие этнокультурного, религиозного многообразия народов, гражданской культуры общения и адаптации и интеграции мигрантов.
Надежда Осипова рассказала о реализации Стратегии госнацполитики в регионе. Ежегодно в мероприятиях, которые направленны на сохранение мира и согласия, укрепление добрососедских отношений, принимают участие более 200 000 человек. Это и межнациональный праздник «Навруз», фестиваль детского творчества «Радуга талантов», спортивный фестиваль «Дружба народов», «Большой этнографический диктант». В школах региона уже 3 года реализуется проект «Мы все большая семья», в этом году он получил президентский грант. Большую роль в сохранении гармоничных межнациональных отношений играют национальные общественные объединения.
Согласно последним социологическим исследованиям в Самарской области (ноябрь 2018 года) доля жителей, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составляет 78,1%.
Эксперты также обратили внимание муниципальных служащих на необходимость постоянного мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на любые проявления межнациональной напряженности на территориях региона. Представители местных властей согласились с тем, что любые острые вопросы легче решать, когда налажено тесное взаимодействие органов власти с национальными и религиозными организациями, правоохранительными структурами и экспертным сообществом, передает пресс-служба облправительства.
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