В Самаре состоялся семинар по проблемам реализации Стратегии государственной национальной политики

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В семинаре приняли участие федеральный инспектор департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента по связям с общественностью Администрации Губернатора Самарской областиэксперт Администрации Президента РФ, доктор исторических наукПервый замруководителя Администрации Губернатора Самарской области,, приветствуя участников мероприятия, отметил, что такие встречи позволяют наладить обмен опытом, помогают в решении сложных вопросов в сфере межнациональных отношений.Илья Рябков рассказал о задачах и перспективах реализации Стратегии государственной национальной политики (в новой редакции) и подчеркнул, что от муниципальных органов власти очень многое зависит в этой работе. Главные приоритеты стратегии – это укрепление российской гражданской идентичности, сохранение и развитие этнокультурного, религиозного многообразия народов, гражданской культуры общения и адаптации и интеграции мигрантов.Надежда Осипова рассказала о реализации Стратегии госнацполитики в регионе. Ежегодно в мероприятиях, которые направленны на сохранение мира и согласия, укрепление добрососедских отношений, принимают участие более 200 000 человек. Это и межнациональный праздник «Навруз», фестиваль детского творчества «Радуга талантов», спортивный фестиваль «Дружба народов», «Большой этнографический диктант». В школах региона уже 3 года реализуется проект «Мы все большая семья», в этом году он получил президентский грант. Большую роль в сохранении гармоничных межнациональных отношений играют национальные общественные объединения.Согласно последним социологическим исследованиям в Самарской области (ноябрь 2018 года) доля жителей, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составляет 78,1%.Эксперты также обратили внимание муниципальных служащих на необходимость постоянного мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на любые проявления межнациональной напряженности на территориях региона. Представители местных властей согласились с тем, что любые острые вопросы легче решать, когда налажено тесное взаимодействие органов власти с национальными и религиозными организациями, правоохранительными структурами и экспертным сообществом, передает пресс-служба облправительства.