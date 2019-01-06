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В США признали Украину неуправляемой проблемой

6 января 2019 17:38
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Об этом в ходе встречи с представителями украинских общественных организаций заявили американские сенаторы.
Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза. Об этом в ходе встречи с представителями украинских общественных организаций заявили американские сенаторы, передает lenta.ru со ссылкой на International Policy Digest.

В материале издания говорится, что президент Украины Петр Порошенко преследует своих политических оппонентов, а суды находятся под контролем политиков и олигархов и не являются независимыми.

Участники встречи также отметили, что руководство страны вместо политической вендетты должно сосредоточиться на прекращении войны в Донбассе, восстановлении экономики и выводе страны из кризиса.

Ранее центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко провели опрос, в ходе которого большинство украинцев заявили, что их страна движется в неправильном направлении.

Главными проблемами страны участники опроса считают военный конфликт на востоке Украины (58 процентов респондентов), низкий уровень зарплат и пенсий (57 процентов), рост тарифов на коммунальные услуги (52 процента), рост цен на продукты питания и другие основные товары (35,9 процента), безработицу (25,2 процента) и коррупцию (23,3 процента). 
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Комментарии



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