В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами

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Сервисами смогу пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. Новые правила вступят в силу через 180 дней.Ответственность за проверку информации о корректности номера будет лежать на администраторах мессенджера. Сотовый оператор должен будет обрабатывать запрос от мессенджера в течение двадцати минут. Помимо этого мобильные операторы буду хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.Процесс индентификации нужно будет пройти тем, кто уже пользуется приложениями, но информация оператора и сервиса не совпадает. В случае изменения данных пользователь должен снова идентифицироваться.Анонимность или безопасностьПо мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, анонимное использование мессенджеров препятствует расследованию преступлений.Тем не менее, эксперты настороженно отнеслись к инициативе. Например, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков полагает, что иностранцы могут столкнуться с проблемами из-за использования SIM-карт своих стран. Кроме того, может появиться нелегальный оборот зарубежных SIM-карт.Директор проектного направления Group-IB Антон Фишман уверен, что нововведения могут ограничить работу иностранных сервисов."С практической точки зрения, это может привести к жесткому ограничению работы иностранных мессенджеров, руководствующихся действующим международным законодательством в сфере хранения и обработки персональных данных", — рассказал Фишман.Теория и практикаЧлен экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц считает, что реализовать деанонимизацию будет технически сложно."Технически реализовать сложно…. Если честно, не понимаю как обеспечить связку сотового оператора, магазина приложений и устройства. Более того, есть масса других способов как пользователю зарегистрироваться в новом мессенджере", — считает Лифшиц.В свою очередь, юрист Дмитрий Борзых предложил ввести уголовную ответственность за незаконную продажу SIM-карт, а потом уже приступить к проверке идентификации в мессенджерах."Инициатива отличная, но пока власти не введут уголовную ответственность за продажу SIM-карт без документов, все это бессмысленно. Если "левую" симку можно купить в переходе, то как операторы смогут отслеживать владельцев? Никак", — оценил инициативу эксперт.Он добавил, что реальные сроки упростят контроль за распространением SIM-карт.