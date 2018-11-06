В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами
6 ноября 2018 20:08
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Сервисами смогу пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. Новые правила вступят в силу через 180 дней.
Ответственность за проверку информации о корректности номера будет лежать на администраторах мессенджера. Сотовый оператор должен будет обрабатывать запрос от мессенджера в течение двадцати минут. Помимо этого мобильные операторы буду хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.
Процесс индентификации нужно будет пройти тем, кто уже пользуется приложениями, но информация оператора и сервиса не совпадает. В случае изменения данных пользователь должен снова идентифицироваться.
Анонимность или безопасность
По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, анонимное использование мессенджеров препятствует расследованию преступлений.
Тем не менее, эксперты настороженно отнеслись к инициативе. Например, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков полагает, что иностранцы могут столкнуться с проблемами из-за использования SIM-карт своих стран. Кроме того, может появиться нелегальный оборот зарубежных SIM-карт.
Директор проектного направления Group-IB Антон Фишман уверен, что нововведения могут ограничить работу иностранных сервисов.
"С практической точки зрения, это может привести к жесткому ограничению работы иностранных мессенджеров, руководствующихся действующим международным законодательством в сфере хранения и обработки персональных данных", — рассказал Фишман.
Теория и практика
Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц считает, что реализовать деанонимизацию будет технически сложно.
"Технически реализовать сложно…. Если честно, не понимаю как обеспечить связку сотового оператора, магазина приложений и устройства. Более того, есть масса других способов как пользователю зарегистрироваться в новом мессенджере", — считает Лифшиц.
В свою очередь, юрист Дмитрий Борзых предложил ввести уголовную ответственность за незаконную продажу SIM-карт, а потом уже приступить к проверке идентификации в мессенджерах.
"Инициатива отличная, но пока власти не введут уголовную ответственность за продажу SIM-карт без документов, все это бессмысленно. Если "левую" симку можно купить в переходе, то как операторы смогут отслеживать владельцев? Никак", — оценил инициативу эксперт.
Он добавил, что реальные сроки упростят контроль за распространением SIM-карт.
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