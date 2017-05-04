В России утвердили критерии «зон опережающего развития» в моногородах

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Как уточняется в сообщении Белого дома, подобные зоны будут организованы как в моногородах, в которых «имеются риски ухудшения социально-экономического положения», так и в муниципальных образованиях со стабильной социально-экономической ситуацией.Для этого, согласно постановлению правительства, высшее должностное лицо региона, в котором расположен моногород, а также глава этого образования должны направить в Минэкономразвития заявку. В ней, как уточнили в кабмине, необходимо указать характеристику моногорода с указанием показателей его социально-экономического развития, информацию о конкурентных преимуществах субъекта, информацию о текущем состоянии градообразующей организации и среднесписочную численность работников, а также данные о потенциальных резидентах территории опережающего развития и др.​Кроме того, документом, по информации правительства, были внесены изменения в требования к инвестиционным проектам, которые реализуются резидентами зон опережающего развития. Они в том числе коснулись количества создаваемых рабочих мест, объема капитальных вложений, а также привлечения иностранной рабочей силы. Теперь, согласно документу, привлекать более 25% рабочих из иностранных государств нельзя, этого, как уточнили в кабмине, не предусматривает реализация проекта.«Внесенные изменения, — как добавили представители правительства, — направлены на совершенствование механизма принятия решения о создании территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов».Фото primgazeta.ru