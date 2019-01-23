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В России предложили отменить льготы для владельцев электроплит

23 января 2019 17:11
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В Минэнерго заявили, что нововведение может привести к социальному взрыву.
Льготные тарифы для владельцев электрических плит и сельского населения могут отменить. Соответствующий документ разработало Минэкономразвития России, сообщает РБК со ссылкой на «Коммерсантъ».

Плата за электроэнергию для льготных категорий граждан в настоящее время снижена на 30%. Минэкономразвития предлагает с 2020 до 2033 года поэтапно довести понижающий коэффициент от 0,7 до 1. Полностью отменить льготы планируется через 15 лет, следует из публикации.

Тарифы на электричество для населения Минэкономразвития предлагает дифференцировать. При потреблении сверх социальной нормы (более 300 кВт⋅ч) электроэнергии будет оплачиваться по повышенному тарифу. В случае если счетчик покажет свыше 500 кВт⋅ч​ в месяц, платить за электричество следует по экономически обоснованному тарифу. Потребление будет фиксироваться не на человека, а на лицевой счет, отмечает издание.

Льготный режим может быть введен для граждан, подключенных к сетям теплоснабжения, и тех, кто использует электричество для отопления. Для них границы дифференциации могут установить на уровне 3300 и 3500 кВт⋅ч, а в некоторых регионах — 3500 и 3700 кВт⋅ч​ в месяц соответственно, говорится в заметке.

В Минэнерго введение социальных норм потребления электричества не поддерживают, так как это может привести к социальному взрыву. Нововведения представители Минэкономразвития обсудят сегодня на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, поясняет газета.

В Москве тарифы на электроэнергию в первом полугодии 2019 года выросли на 1,7%, а во втором их рост составит около 4%. Одноставочный тариф в домах с газовыми плитами повысится с 5,38 руб./кВт⋅ч до 5,47 руб./кВт⋅ч, в домах с электроплитами с 1 января вырастет на 7 коп. (до 4,37 руб./кВт⋅ч) и с июля — на 28 коп. (до 4,65 руб./кВт⋅ч). Тарифы, дифференцированные по зонам суток (дневная, полупиковая, ночная), в среднем увеличатся от 0,5% для газовых плит и до 6,7% для электроплит.

 
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Комментарии



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