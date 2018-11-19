В России повысили пособия по безработице

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Исключение составят граждане предпенсионного возраста — то есть те россияне, которым до ухода на заслуженный отдых осталось пять лет или менее. Для них максимальная величина пособия по безработице повышается до 11 280 рублей.Размер пособия по безработице ежегодно утверждает правительство страны. Существующая на данный момент "вилка" не менялась с 2009 года: на сегодняшний день, минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, а максимальный — 4900 рублей. Таким образом, в документе речь идёт почти о двукратном повышении выплат.