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Новости /  Политика /  Политика региона  

В России может появиться стандарт благополучия пенсионеров

21 января 2019 22:29
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Разработать соответствующую базу предложила Валентина Матвиенко, а в пример она привела Москву, где действует система гарантий старшему поколению.
Москва должна стать примером благополучия пенсионеров для всех регионов. Такую мысль озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания оргкомитета третьего Форума социальных инноваций,передает life.ru.

— У Москвы в этой сфере накоплен конкретный опыт, — пояснила Матвиенко. — Реализуется масштабная комплексная программа "Московское долголетие", сформирована расширенная система гарантий старшего поколения под названием "Московский стандарт благополучия пенсионеров". И мы рассчитываем, что в дальнейшем стандарт благополучия будет разработан для граждан во всех регионах России.

Ранее Лайф сообщал, что в России появятся цифровые социальные карты для пенсионеров. Граждане страны смогут с помощью смартфона и специального приложения предъявить в магазинах свои права на льготы.

А в Госдуме недавно предложили запустить телеканал для обучения пенсионеров работе в Интернете. 
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Комментарии



Политика региона
21 января 2019  22:29
Разработать соответствующую базу предложила Валентина Матвиенко, а в пример она привела Москву, где действует система гарантий старшему поколению.
В России может появиться стандарт благополучия пенсионеров
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