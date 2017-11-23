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В России может появиться «русский OneWeb» — новая гибридная сеть спутниковой и сотовой связи

23 ноября 2017 14:48
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На ее реализацию, согласно расчетам, до 2020 года потребуется 299 млрд рублей.
Как сообщает РБК, на статус «самого дорогого» направления программы «Цифровая экономика», реализация которой рассчитана до 2024 года включительно, могут претендовать проекты направления «Информационная инфраструктура». Общий объем их финансирования, согласно проекту плана мероприятий (копия есть у РБК; ее подлинность подтвердили два участника рабочей группы, разработавшей документ), до 2020 года включительно должен составить​​ 423 млрд руб. При этом основные затраты (299 млрд руб.) рабочая группа предлагает направить на создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС).

Ранее эта система не упоминалась ни в самой программе «Цифровая экономика», ни в других публичных документах. В плане мероприятий о ГМИСС также немного информации. В нем указано, что разработать концепцию системы должна госкорпорация «Роскосмос» «совместно с заинтересованными организациями» в январе—марте 2018 года. В этот же период планы по созданию ГМИСС должны быть учтены в стратегии самого «Роскосмоса», а наблюдательный совет Внешэкономбанка должен принять решение о финансировании проекта на основе представленного «Роскосмосом» инвестиционного проекта. В марте—июне 2018 года должен быть создан «консорциум для реализации ГМИСС с участием «Роскосмоса», Внешэкономбанка и других организаций». До конца 2020 года должен быть реализован первый этап «опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов» ГМИСС.

Как пояснил РБК один из разработчиков проекта плана мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура», идея по созданию ГМИСС принадлежит «Роскосмосу». Речь идет о создании новой гибридной сети спутниковой и сотовой связи. «Все понимают, что только сотовыми сетями покрыть территорию страны невозможно», — отметил собеседник РБК.

По информации двух участников телекоммуникационного рынка, проект будет реализовывать компания «Российские космические системы» (РКС; входит в «Роскосмос») или ее структуры. Она запустит группировку из низкоорбитальных спутников, которые обеспечат сплошное покрытие Земли, рассказал один из собеседников РБК. Стоимость создания «инфраструктуры гибридной мобильной связи (с использованием глобальной спутниковой системы связи)» оценена в 19 млрд руб., а разработка эскизного проекта ГМИСС — в 30 млрд руб. внебюджетных средств, которые должны быть привлечены в 2019 году. Проведение первого этапа опытно-конструкторских работ в 2020 году обойдется еще в 250 млрд руб. внебюджетных средств. Источник РБК описал предложенный «Роскосмосом» проект как «русский OneWeb».

Представитель «Роскосмоса» отказался от комментариев. Представители РКС и Внешэкономбанка не ответили на запросы РБК.

OneWeb — телекоммуникационная компания, основанная бывшим менеджером Google Грегом Уайлером в Великобритании. Изначально она планировала запустить сеть из 648 низкоорбитальных спутников, которые охватят всю территорию планеты и позволят предоставить услугу доступа в интернет в местах, где его до сих пор не было, в частности в Африке. Позже количество спутников несколько раз корректировалось. Инвесторами проекта выступили Airbus Group, Bharti, Coca Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm, а также SoftBank — в сумме они вложили в него более $1,7 млрд.

В реализации этого проекта участвует и «Роскосмос» — первую очередь спутников для OneWeb должны запустить с использованием российской ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане), с Байконура и с Восточного. «Роскосмос» выиграл право на 21 запуск, они должны начаться в 2018 году. По данным источников «Коммерсанта», стоимость контракта составила более $1 млрд.

В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме OneWeb и российское АО «Спутниковая система «Гонец» (также входит в «Роскосмос») подписали соглашение о создании совместного предприятия. Предполагается, что «Гонец» займется продажей ресурсов OneWeb на территории России, писал «Коммерсантъ». В июле этого года глава «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил в интервью радиостанции Business FM, что госкорпорация заключила новое соглашение с OneWeb, по которому российская сторона будет также совместным оператором по эксплуатации спутников.

По мнению руководителя направления по работе с физическими лицами спутникового оператора AltegroSky Сергея Пехтерева, под ГМИСС в документе, скорее всего, понимают не создание российской части OneWeb, а «организацию полного клона» этого проекта. «OneWeb — достаточно публичная компания, она объявляла обо всех договоренностях с российской стороной. Да и указанных 299 млрд руб. хватит на создание полноценной новой системы на первом этапе», — объяснил Пехтерев.

В то же время эксперт сомневается в целесообразности создания подобной системы. «Даже в отношении OneWeb звучат сомнения в возможности окупаемости проекта: 70% территории, которую охватит сервис, это вода, там нет пользователей, — рассуждает представитель AltegroSky. — Российская система сможет продавать услуги дружественным нам странам — Белоруссии, Венесуэле, возможно, странам Евразийского экономического союза, Кубе, но большой вопрос, найдется ли в них достаточное количество платежеспособных пользователей, чтобы окупить затраты на подобную глобальную систему».


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Комментарии



Политика региона
23 ноября 2017  14:48
На ее реализацию, согласно расчетам, до 2020 года потребуется 299 млрд рублей.
В России может появиться «русский OneWeb» — новая гибридная сеть спутниковой и сотовой связи
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