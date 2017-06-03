В Раде рассказали о подготовке законопроекта о свободном обращении оружия

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«Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше», — пояснил депутат, отметив, что его позиция по этому вопросу «достаточно четкая».«Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать», — подчеркнул Пашинский, добавив, что, по его мнению, в рамках обсуждения этой проблемы «надо делать первый шаг».Остальных подробностей инициативы Пашинский не привел.