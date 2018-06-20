В РАНХиГС рассказали об идее Путина создать кадровый резерв

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«Это был запрос от администрации президента на целую линейку программ в апреле прошлого года, — рассказал он. — Президент объявил о том, что большое внимание будет уделено социальным лифтам, продвижению молодых, новым возможностям». Также, по словам Комиссарова, президент попросил уделить внимание корректировке подходов к подбору людей на руководящие должности.Первый поток программы начался в июне прошлого года и закончился весной 2018-го. Обучение прошли 74 человека, 13 из них после и во время обучения были назначены врио глав регионов и главами министерств.Новый поток программы стартовал 13 июня, он должен закончиться в апреле 2019 года. По словам Комиссарова, от предыдущего он будет отличаться тем, что в него включат региональный модуль — тренинг в одном из субъектов, который возглавил выпускник первого потока программы. Обучение также будет проходить в РАНХиГС, Корпоративном университете Сбербанка, в центре «Сириус» в Сочи и в Гонконге. Участникам программы будут читать лекции в том числе по эмоциональному интеллекту, дизайн-мышлению, блокчейну и коучингу.Во время первого потока обучения программа состояла из лекций, индивидуальных консультаций, подготовки проектов в группах и командообразующих мероприятий. Лекции слушателям читали представители администрации президента и правительства, губернаторы и руководители крупных компаний. В ходе тимбилдинговых мероприятий участники программы соревновались на лодках-драконах, прыгали со скалы, тренировались в стрельбе и прыжках с парашютом и ложились под движущийся БТР.