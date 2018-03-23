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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Правительстве отказались повышать штраф за езду без ОСАГО

23 марта 2018 21:34
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Сейчас согласно законодательству за езду без полиса ОСАГО водителя наказывают штрафом в 800 рублей. Если автомобилем управляет водитель, не вписанный в действующий полис ОСАГО, назначается штраф в 500 рублей. На эти штрафы действует 50% скидка в случае уп
Сергей Вострецов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» разработал законопроект и предложил увеличить до 5000 рублей штраф за езду без полиса ОСАГО.

Стало известно, что в правительстве РФ данный законопроект отклонили, т.к. увеличение размеров штрафа не может быть эффективной мерой сдерживания нарушений. Законопроект Вострецова в правительстве РФ посчитали недостаточно обоснованным, т.к. в нем нет анализа нарушений на территории России, нет статистических данных, которые могли бы подтвердить данный рост.

Сейчас согласно законодательству за езду без полиса ОСАГО водителя наказывают штрафом в 800 рублей. Если автомобилем управляет водитель, не вписанный в действующий полис ОСАГО, назначается штраф в 500 рублей. На эти штрафы действует 50% скидка в случае уплаты штрафа течение 20 дней с момента его выписки, сообщает samarskie-voditeli.ru




Фото: russianstock.ru
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Комментарии



Политика региона
23 марта 2018  21:34
Сейчас согласно законодательству за езду без полиса ОСАГО водителя наказывают штрафом в 800 рублей. Если автомобилем управляет водитель, не вписанный в действующий полис ОСАГО, назначается штраф в 500 рублей. На эти штрафы действует 50% скидка в случае уп
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