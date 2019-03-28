В Правительстве Самарской области обсудили наркоситуацию на территории региона

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На совещании был представлен доклад о результатах проведения мониторинга наркоситуации в регионе в 2018 году. Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Самаркой области Вадим Картавченко отметил положительные изменения, произошедшие в этой сфере. Так, если до 2014 года ситуация в регионе оценивалась как «предкризисная», в 2014 – 2017 годах как «тяжелая», то сейчас достигла более благоприятного уровня и, впервые с 2011 года, оценивается как «напряженная».Докладчик отметил, что показатель распространенности наркомании на 100 тыс. населения в прошлом году уменьшился на 18% (с 221,2 до 180,8), и теперь находится на уровне среднероссийского (для сравнения, в 2011 г. он равнялся 699,6). Существенным результатом реализации мероприятий по профилактике наркомании является тот факт, что Самарская область перестала быть «самым наркотизированным» регионом Российской Федерации (до 2015 г. была на 1 месте, с 2017 г. – на 22) и Приволжского федерального округа (в 2017 г. переместилась с 1 на 4 место).Однако проблема остаётся актуальной. Ежегодно в области наркоманией заболевают более тысячи человек. Растет число жителей региона, которым этот диагноз поставлен впервые в жизни (в 2017 г. – 292 человека, а в 2018 г. – 386). В первую очередь это касается городских округов Самара и Тольятти.«Эти факты могут быть связаны как с увеличением масштабов незаконного оборота и потребления современных синтетических наркотиков (характерно для Самары и Тольятти), так и с несвоевременным выявлением фактов немедицинского потребления запрещенных веществ», - отметил В. Картавченко.Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области Бакытжан Косетов доложил, что правоохранительными органами региона в прошлом году зарегистрировано 3609 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом по сравнению с 2017 годом значительно повысилась раскрываемость преступлений, связанных со сбытом запрещенных веществ (на 46%), а также с притоносодержанием (на 38%).Особое внимание уделялось организованным формам преступности. Проводилось много мероприятий, направленных на подрывэкономических основ организованных групп и преступных сообществ. Было изъято 202 килограмма запрещенных веществ, в том числе героин (24,7 кг), марихуана (51,1 кг), синтетические наркотики (90,1 кг). Ежегодно доля изымаемых синтетических наркотиков увеличивается, что свидетельствует о замещении «традиционных» наркотиков аналогами синтетического происхождения.Проведено 3902 специализированных рейда по выявлению на ранней стадии лиц, употребляющих наркотические средства. В результате проверено 2563возможных места концентрации лиц, употребляющих запрещенные вещества. Б. Косетов рассказал также, что в прошлом году сотрудниками управления выявлено 77 ресурсов в сети Интернет, содержащих информацию рекламно-пропагандистского характера, пресечена деятельность 16 интернет-магазинов, задержано 52 их организатора. По итогам заседания комиссии был выработан ряд протокольных решений.«В 2018 году в области сохранилась тенденция к общему оздоровлению наркоситуации, достигнуты определенные положительные результаты. Так, на 15% сократилось общее число зарегистрированных потребителей наркотиков, на 18% - больных наркоманией, - отметил А. Нефёдов. - Важнейшими направлениями нашей общей работы остаются сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков,снижение количества преступлений, связанных с их незаконным оборотом», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети