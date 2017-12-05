В Поволжье выросло число чиновников, уволенных из-за утраты доверия и конфликта интересов

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Об этом сообщил полномочный представитель президента в ПФО«За девять месяцев текущего года привлечен к ответственности 181 человек, за аналогичный период прошлого года – 93 человека. Более чем в шесть раз увеличилось количество лиц, уволенных по утрате доверия: за девять месяцев текущего года по этому основанию уволены 125 человек, за аналогичный период прошлого года – всего 19», – сказал Бабич на встрече с журналистами в Нижнем Новгороде в понедельник.По его словам, в этом году правоохранительные органы выявили почти 5 тыс. коррупционных преступлений, в том числе 397 фактов получения взяток, общая сумма полученных взяток превысила 270 млн рублей.Фото: pfo.gov.ru.