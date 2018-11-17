В Посольстве России рассказали Лондону, как защититься от "Маши и Медведя"
17 ноября 2018 21:30
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— Важный вопрос был поднят The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Открыть некий Центр по противодействию мультфильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход, — пошутили представители дипведомства в "Твиттере".
Ранее британское издание The Times назвало мультсериал "Маша и Медведь", который обожают дети из многих стран, инструментом мягкой российской пропаганды. Западные эксперты посчитали, что у Маши "напористый, неприятный характер", а также девочка "слишком решительна и много на себя берёт". Больше всего их смутил эпизод, где главная героиня предстаёт в фуражке пограничника, олицетворяя собой "защищающую свои границы" Россию.
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