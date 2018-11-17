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В Посольстве России рассказали Лондону, как защититься от "Маши и Медведя"

17 ноября 2018 21:30
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Среди предложенных методов — создание Центра по противодействию мультфильмам и введение санкций против всех карикатуристов.
Посольство РФ в Лондоне с сарказмом отреагировало на признание мультсериала "Маша и Медведь" российской пропагандой, посоветовав Британии применить для защиты от его влияния "дорогостоящий подход", передает life.ru.

— Важный вопрос был поднят The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Открыть некий Центр по противодействию мультфильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход, — пошутили представители дипведомства в "Твиттере".

Ранее британское издание The Times назвало мультсериал "Маша и Медведь", который обожают дети из многих стран, инструментом мягкой российской пропаганды. Западные эксперты посчитали, что у Маши "напористый, неприятный характер", а также девочка "слишком решительна и много на себя берёт". Больше всего их смутил эпизод, где главная героиня предстаёт в фуражке пограничника, олицетворяя собой "защищающую свои границы" Россию. 
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Комментарии



Политика региона
17 ноября 2018  21:30
Среди предложенных методов — создание Центра по противодействию мультфильмам и введение санкций против всех карикатуристов.
В Посольстве России рассказали Лондону, как защититься от "Маши и Медведя"
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