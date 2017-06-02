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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Перми состоится заседание Совета по промышленной политике ПФО

2 июня 2017 14:54
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Основное внимание в ходе заседания будет уделено вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.
С 5 июня 2017 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров проведут в Перми заседание Совета по промышленной политике Приволжского федерального округа.

Основное внимание в ходе заседания будет уделено вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, Михаил Бабич и Денис Мантуров примут участие в церемонии подписания Специального инвестиционного контракта между Пермским краем и ПАО «Сибур Холдинг».

В заседании Совета планируется участие представителей Фонда развития промышленности, АО «Российский экспортный центр», ГК «Внешэкономбанк», а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.


Фото   obzor.press 
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Комментарии



Политика региона
2 июня 2017  14:54
Основное внимание в ходе заседания будет уделено вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.
В Перми состоится заседание Совета по промышленной политике ПФО
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