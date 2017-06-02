В Перми состоится заседание Совета по промышленной политике ПФО
2 июня 2017 14:54
68
Основное внимание в ходе заседания будет уделено вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.
Кроме того, Михаил Бабич и Денис Мантуров примут участие в церемонии подписания Специального инвестиционного контракта между Пермским краем и ПАО «Сибур Холдинг».
В заседании Совета планируется участие представителей Фонда развития промышленности, АО «Российский экспортный центр», ГК «Внешэкономбанк», а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Фото obzor.press
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
2 июня 2017 14:54
Основное внимание в ходе заседания будет уделено вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной... Политика региона
66
2 июня 2017 01:06
По словам главы Счетной палаты, многие существующие госпрограммы — довольно громоздкие и не решают задач, которые сегодня стоят перед страной. Политика региона
172
Выборы 2018
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
355
10 мая 2017 18:37
«Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
90
6 октября 2016 10:46
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
2198
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
346
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1265
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
751
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1472
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1558
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1764
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1589
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1253
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
828
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1143
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2422
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3421
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают