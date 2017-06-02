В Перми состоится заседание Совета по промышленной политике ПФО

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С 5 июня 2017 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округеи Министр промышленности и торговли Российской Федерациипроведут в Перми заседание Совета по промышленной политике Приволжского федерального округа.Основное внимание в ходе заседания будет уделено вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.Кроме того, Михаил Бабич и Денис Мантуров примут участие в церемонии подписания Специального инвестиционного контракта между Пермским краем и ПАО «Сибур Холдинг».В заседании Совета планируется участие представителей Фонда развития промышленности, АО «Российский экспортный центр», ГК «Внешэкономбанк», а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.Фото obzor.press