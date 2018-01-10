В ПФР объяснили причины отказов в назначении пенсии по старости

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В ПФР пояснили, что для получения пенсии по старости необходимо соблюдение ряда условий. В противном случае гражданину назначается социальная пенсия. «Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», — говорится в сообщении пресс-службы.О случаях отказа в назначении пенсии по старости Топилин рассказал в интервью «Российской газете». Он сообщил, что в 2017 году это происходило из-за того, что людям не хватало страхового стажа и пенсионных баллов.В ПФР отметили, что подобные случаи были всегда, однако их количество минимально. По данным Пенсионного фонда, средний размер страховой пенсии по старости составляет 14 075 руб., размер социальной пенсии — 9 045 руб. При этом для получения страховой пенсии по старости в 2017 году необходимо было иметь восемь лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла. Эти критерии повышаются с каждым годом. К 2022 году для получения пенсии по старости будет необходимо иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.Страховая пенсия выплачивается гражданину для компенсации дохода, который он получал в период трудовой деятельности. Также она может назначаться по инвалидности и предоставляться нетрудоспособным членам семьи в случае смерти кормильца. Пенсионные баллы, необходимые для назначения страховой пенсии, зависят от размера уплаченных в пенсионную систему взносов, а также от длительности трудового стажа.